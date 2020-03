死亡人數太驚人！州長：拜託救救紐約

美國紐約新冠肺炎疫情嚴峻,連續2日確診人數激增7,000人,死亡人數突破千人關卡,紐約州長坦承情況相當「驚人」,由於醫療資源、醫護人員嚴重不足,他再次公開請求各界,救救紐約!

綜合路透社、美聯社、《紐約時報》(New York Times)報導,紐約州昨(30)日單日激增近7,000例新冠肺炎確診病例,已連續兩日單日新增約7,000例,累計州內將近有66,500人染疫,當中紐約市就占了38,087人。

紐約州昨日死亡人數增加253人,比前一日的237例還多,是疫情爆發以來最高,累計1,218人喪命,紐約市占了914人。

紐約州疫情居高不下,醫療資源、醫護人員嚴重短缺、瀕臨崩潰,州長古莫(Andrew Cuomo)昨日再次公開求救,「拜託現在來幫幫紐約!」

古莫說紐約已有上千人喪命,「太驚人」,紐約損失很多,全州人民感到相當痛苦、流了很多眼淚、非常悲傷,他說紐約現在面臨的情形,未來其他州也會遇到,他拜託全美各州醫護人員來紐約,幫助紐約度過危機,更承諾,未來其他州遇到相同困難時,他也會送紐約的醫護人員過去支援。

目前,紐約已有將近8萬名前護士、醫生、專業醫療人員自願重披白袍,前往醫院服務。

紐約病床大缺,美軍醫療艦安慰號(USNS Comfort)30日已駛進紐約港。安慰號配有1,000張病床、1,200名醫護人員,它將用來收治非新冠肺炎患者,為當地其他醫院騰出空間照護新冠病人。

(中時電子報 吳映璠)