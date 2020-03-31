美新冠肺炎死亡破3,000例 超過16萬人確診

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）彙整資料，美國境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）死亡病例今天突破3000例，確診超過16.3萬人。

據統計，美國已記錄到3,008人病逝，而16萬3,429起確診數字，遠高於義大利、西班牙和中國，是所有國家中最多。

其中美國金融之都、第一大城紐約市疫情嚴峻，約有790人病逝。

紐約今天在曼哈頓賈維茨會展中心（Javits Center）開設臨時緊急醫院，備有2900張床；在中央公園架設的野戰醫院預計明天運作。

聯邦緊急事故管理總署（FEMA）所屬飛機也陸續抵達紐約甘迺迪機場。市長白思豪（Bill de Blasio）表示，紐約市本週末前需要額外400個呼吸器，並形容下個星期日為「作戰開始之日」（D-Day）。

這些飛機為「空中橋梁計畫」（Project Airbridge）50架飛機一部分，將運送數百萬枚口罩、防護衣和溫度計給各大醫院。

美國國防部今天同時表示，將研議派遣殯葬事務人員至紐約，作為聯邦政府疫情對策的一環。

國防部官員塔利亞費羅（Jeff Taliaferro）表示，國防部確實收到FEMA指派任務，要替紐約組織一個殯葬事務支援團隊，正招募相關人員。