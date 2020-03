無視全球3萬人喪命新冠 歐洲人仍瘋狂開趴

全球新冠肺炎死亡人數突破3萬人,歐洲疫情尤其慘重,不過不少歐洲人仍不把病毒危險、政府呼籲維持「社交距離」的口號當回事,在疫情嚴峻之際繼續開趴。

根據美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)建立的新冠肺炎疫情地圖,截至29日,全球確診人數已突破72萬人,死亡人數超越3.4萬人。當中歐洲疫情尤其嚴重,8個歐洲國家確診人數超過1萬人,除了大眾熟知的義大利、西班牙、德國、法國等重災區,英國、瑞士、荷蘭、比利時等也有超過1萬人感染。

疫情嚴峻,各國相繼祭出禁足令、「社交距離」措施,英國於23日頒布3周禁足令,荷蘭同日也祭出類似禁令,呼籲民眾盡量待在家中,禁止2人以上集會,違者將處以罰金。

不過部份這兩國人民似乎無視政府規範,英國《太陽報》(The Sun)報導,英國警方28日晚間在中部德比郡(Derbyshire)介入一起大型卡拉OK派對,員警表示,進入屋內後嚇壞了,現場聚集了25名大人及小孩,桌上擺滿食物,地上擺放卡拉OK用喇叭。

報導指出,英國祭出禁足令,近期全國各地警察局紛紛通報被迫介入民眾集會,南部克勞利鎮(Crawley)表示,他們近期「參加」了不少派對。

不只英國,據《荷蘭時報》(NL Times)報導,荷蘭全國各地方政府近期也通報,破獲多起私人聚會。鹿特丹一間旅館房間,24名年輕人從周五晚開趴,徹夜狂歡到隔日清晨,當局已立即關閉旅館,官員透露,這群年輕人為狂歡,還偷偷在樓梯間放火掩人耳目,趁亂溜進房間開趴。

鄉村小鎮台夫特(Delft)一戶人家摸黑開派對,最終還是被警方發現。

文章來源:PANIC AT THE DISCO Police break up ‘massive’ karaoke party during coronavirus lockdown

文章來源:CORONAVIRUS: AUTHORITIES BREAK UP SEVERAL PARTIES; ROTTERDAM HOTEL SHUTTERED

(中時電子報 吳映璠)