亂咳大媽 美將控恐攻攜大規模毀滅武器罪

在席捲全球的新冠肺炎疫情威脅下,咳嗽令人膽戰心驚。美國警方說,日前一名女性故意散播新冠病毒涉嫌在賓州連鎖雜貨店對價值3.5萬美元(近106萬台幣)的各式商品上亂咳嗽,導致格瑞迪超市(Gerrity’s Supermarket)丟棄所有遭污染的商品。

「我身上有(新冠肺炎)病毒,」這名婦女威脅說,「現在大家都要生病了。」此外,她還強迫自己嘔吐,想要拿一箱啤酒逃走。

據美聯社和CNN新聞網26日報導,警方說,這名婦女蓄意污染食品,他們打算等她的心理衛生評估一結束,就提起恐怖威脅和大規模殺傷性武器的刑事訴訟。不過,官員說,儘管他們認為,她並沒有感染新冠肺炎,不過還是會想盡一切辦法,讓她接受檢測。

美國司法部說,蓄意散播新冠肺炎病毒者,可控以恐怖主義的罪名。全美各地官員都對散播新冠病毒威脅嚴肅以對,日前還有另一名新澤西州男子對著雜貨鋪店員咳嗽,並說自己有新冠肺炎,已被控以恐怖威脅罪。

文章來源:A grocery store threw out $35,000 in food that a woman intentionally coughed on, sparking coronavirus fears, police said

(中時電子報 楊幼蘭)