亂咳大媽 美將控恐攻攜大規模毀滅武器罪

在席捲全球的新冠肺炎疫情威脅下，咳嗽令人膽戰心驚。美國警方說，日前一名女性故意散播新冠病毒涉嫌在賓州連鎖雜貨店對價值3.5萬美元（近106萬台幣）的各式商品上亂咳嗽，導致格瑞迪超市（Gerrity’s Supermarket）丟棄所有遭污染的商品。

「我身上有（新冠肺炎）病毒，」這名婦女威脅說，「現在大家都要生病了。」此外，她還強迫自己嘔吐，想要拿一箱啤酒逃走。

據美聯社和CNN新聞網26日報導，警方說，這名婦女蓄意污染食品，他們打算等她的心理衛生評估一結束，就提起恐怖威脅和大規模殺傷性武器的刑事訴訟。不過，官員說，儘管他們認為，她並沒有感染新冠肺炎，不過還是會想盡一切辦法，讓她接受檢測。

美國司法部說，蓄意散播新冠肺炎病毒者，可控以恐怖主義的罪名。全美各地官員都對散播新冠病毒威脅嚴肅以對，日前還有另一名新澤西州男子對著雜貨鋪店員咳嗽，並說自己有新冠肺炎，已被控以恐怖威脅罪。

文章來源：A grocery store threw out $35,000 in food that a woman intentionally coughed on, sparking coronavirus fears, police said

（中時電子報 楊幼蘭）