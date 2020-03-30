強化防制疫情 川普宣布延後復工

美國確診人數已達全球之冠，美國總統川普29日（周日）宣布將全國社交距離準則實施時間延長至4月30日，盼藉由嚴格的措施遏止疫情擴大，致力讓預測死亡人數壓在10萬人以下。不過，延後復工也代表美國經濟第二季恐進一步探底。

川普先前提出4月12日復活節以前復工的說法，引發外界抨擊，公衛專家警告復活節後放寬社交管制，將造成不必要的死亡與經濟傷害。美國首席醫療顧問更直言，新冠肺炎可能造成逾10萬美國人死亡。

眼見情況急速惡化，川普一改先前說法，強調未來兩周新冠肺炎死亡率可能達到高峰。他指出，復活節復工只是「期待」，如今希望美國可於6月1日前「邁向經濟復甦的路」。

川普表示，政府延長社交距離準則以避免疫情造成重大傷亡。他呼籲美國民眾：「你們做得愈好，這場夢魘就會愈快結束。」川普提及，倘若沒有採取激進的減緩疫情措施，根據預測模型顯示，美國可能會有220萬人喪命。

川普指出，政府努力讓模型的預測死亡人數維持在10萬人以下。他坦言，10萬人是很可怕數字，如果可以把預測死亡人數壓在10萬人或更少，就代表所有人都做得很好了。

白宮衛生顧問、國家過敏與傳染病研究所（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）接受CNN訪問時表示，疫情最終可能造成20萬人喪命、數百萬人感染。不過他稍後在白宮玫瑰園簡報時改換較溫和的說法，他解釋這些數據是依據模型預測，反映美國人若未遵守居家令的最壞結果。

佛奇說：「我們認為目前所執行的減緩措施正發揮功效。延長這些措施至4月30日，是明智且審慎的決定。」

根據約翰霍普金斯大學資料，美國已有14萬人感染新冠肺炎，為全球確診人數之冠，死亡人數超過2,400人。

美國目前已有至少21州，約佔美國3.3億人口的一半，已要求「非必要企業」暫時關閉，居民必須待在家中。