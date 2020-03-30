不滿陸隱匿疫情 傳英考慮5G建設排除華為

美國雜誌「財經內幕」（Business Insider）今天引述英國「週日郵報」報導，英國強生政府非常不滿中國對新冠肺炎疫情的處理，一旦危機結束，英方勢必重新檢討雙方關係。

報導中說，由於強生（Boris Johnson）政府非常不滿中國，以致可能撤銷先前決定，不再允許中國電信巨擘華為（Huawei）開發英國5G網絡。

「週日郵報」（Mail on Sunday）指出，英國官員認為中國散布有關國內疫情嚴重程度的不實消息。官員也認為，中國試圖藉著協助其他抗疫的國家來擴大經濟實力。

報導中說，科學家提醒強生，中國可能低報確診人數「15至40倍」。

這篇報導發出時，中國通報8萬1439例確診病例。

一位官員表示：「這件事情過後，外交政策將會重新規劃。」第2位不具名官員說，這場危機結束之後，「一定會檢討雙方關係」；另一人則說，「憤怒直達最高層」。

「週日郵報」指出，由於強生政府非常不滿中國對危機的處理，以致強生可能不再允許華為開發英國5G。

強生決定在開發英國網路基礎建設上給予華為有限但重要的角色，惹惱盟友美國總統川普。據說川普上月和強生通電話時對此表達不滿，之後「勃然大怒地」掛上電話。

「週日郵報」引述一位內閣官員表示：「我們不能袖手旁觀，讓中國隱匿的意圖毀了世界的經濟，然後回過頭來，好像什麼都沒發生過。」

「我們不只任由華為這樣的公司進入我國經濟，也讓華為在我國的基礎建設扮演重要角色。」

「這需要盡快檢討，仰賴中國供應鏈、有戰略重要性的基礎建設，也應該如此。」