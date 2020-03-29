美新冠新增518死 紐約州創單日死亡新高

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的資料，美國在24小時內新增518起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎又稱武漢肺炎）相關死亡病例。

法新社報導，全美死亡總數已增至2409例。數據顯示，美國一天之內確診爆增2萬1333例，相當於昨天的2萬1309例。

美國目前感染總數為13萬6880例，高居全球首位，領先義大利、中國及西班牙。

紐約州已成為全美疫情中心，是迄今疫情最嚴重的地區。根據紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天發布的聲明，紐約州目前將近有6萬起確診及965起死亡病例。

另外，紐約州29日也新增237起死亡病例，創下單日最高死亡人數紀錄。紐約州的死亡病例占全美總數逾40%。

美國武漢肺炎死亡率 川普：於2周達高峰

美國總統川普今天表示，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡率可能在2週達到高峰。

川普在白宮簡報中同時表示，政府「社交距離」規範將延長至4月30日。

川普表示：「模擬估計，死亡率可能在2週達到高峰。」

他說：「因此，我們將延長規範至4月30日，以減緩擴散。」

川普同時表示，他預料美國會在6月1日之前「順利展開復甦之路」。他原先把目標日程訂在4月12日的復活節。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發布的資料，美國在24小時內新增518起2019冠狀病毒疾病相關死亡病例，死亡總數已增至2409例。

數據顯示，美國一天之內確診新增2萬1333例，累計13萬6880例。

新冠肺炎襲美 專家：美恐多達20萬人死於疫情

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）29日警告，新冠肺炎（武漢肺炎）可能在美國奪走20萬條人命，造成數百萬人感染。

佛奇告訴美國有線電視新聞網（CNN），2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，可能奪走美國10萬至20萬條人命。

佛奇駁斥，有模型預測美國會有1百萬人以上死於疫情，幾乎可以確定超乎正常範圍之外，可能性微乎其微。

佛奇被問及美國缺乏武漢肺炎檢驗試劑一事。他回應說，與數週前的情況相比，美國目前所做的檢測比之前多出許多。