土耳其案例飆至9217例 反對黨提議全面封城

新冠肺炎蔓延全球之際,土耳其於本月11日通報確診首例,算是較晚開始流行的國家。然而,土耳其出現首例之後擴散速度極快,不到兩周就突破1,000例,預計第20天將會突破1萬例。

根據路透社報導,土耳其在周日(29日)公布的疫情數字中,過去24小時新增了1,815例確診病例,使得總數高達9,217例,距離首例確診只隔了僅僅19天,預計第20天將會破萬。同時,死亡案例新增23人,累計總數131例。土耳其的疫情在第三周快速飆漲。

土耳其反對黨人民共和黨(CHP)認為,這是防疫措施的失敗,必須採取更嚴格的手段。目前土耳其採用勸導民眾盡量待在家中的「自願性隔離」,CHP主張自願性隔離完全無法達到效果,因為人民為了生計,還是不得不外出工作,應該要提出配套補助措施,強制民眾待在家中的全面性封城,才能抑制疫情擴散。

週日,土耳其宣布國際航班全面停飛,部分疫情嚴重的城鎮,如里澤省(Rize)、萬恩省(Van)、約斯加特省(Yozgat)等,也開始進行封鎖。

文章來源:Turkey limits transport, opposition calls for ‘stay at home’ order over virus

(中時電子報 翁士博)