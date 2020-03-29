土耳其案例飆至9217例 反對黨提議全面封城

新冠肺炎蔓延全球之際，土耳其於本月11日通報確診首例，算是較晚開始流行的國家。然而，土耳其出現首例之後擴散速度極快，不到兩周就突破1,000例，預計第20天將會突破1萬例。

根據路透社報導，土耳其在周日(29日)公布的疫情數字中，過去24小時新增了1,815例確診病例，使得總數高達9,217例，距離首例確診只隔了僅僅19天，預計第20天將會破萬。同時，死亡案例新增23人，累計總數131例。土耳其的疫情在第三周快速飆漲。

土耳其反對黨人民共和黨(CHP)認為，這是防疫措施的失敗，必須採取更嚴格的手段。目前土耳其採用勸導民眾盡量待在家中的「自願性隔離」，CHP主張自願性隔離完全無法達到效果，因為人民為了生計，還是不得不外出工作，應該要提出配套補助措施，強制民眾待在家中的全面性封城，才能抑制疫情擴散。

週日，土耳其宣布國際航班全面停飛，部分疫情嚴重的城鎮，如里澤省(Rize)、萬恩省(Van)、約斯加特省(Yozgat)等，也開始進行封鎖。

文章來源：Turkey limits transport, opposition calls for ‘stay at home’ order over virus

（中時電子報 翁士博）