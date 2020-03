求援！英相與川普通話 先要這抗疫配備

英國首相強生確診震驚全球,美國總統川普在28日的白宮疫情記者會上表示,他已與強森通話,而強生也在通話中開口向川普說「我們需要呼吸器」,而川普也在同日宣布動用「國防生產法」,將在100天內製造10萬台呼吸器,並可支援出口給英國、德國、西班牙及義大利等其他飽受病毒肆虐的歐洲國家。

據英媒《天空新聞》報導指出,強生在推特上表示,自己有輕度新冠病毒症狀,經檢測後呈陽性,目前已自我隔離但仍繼續領導政府團隊對抗疫情。之後,唐寧街發言人也表示,強生已與川普通話,兩國領袖承諾將合力對抗這場大流行,川普也期盼強生能早日康復。

而據《衛報》報導,川普在白宮疫情記者會上也提到與強生通話一事,並稱強生在對話中強調「我們需要呼吸器」。川普也宣布動用「國防生產法」(Defense Production Act)要求通用汽車公司(GM)製造呼吸器。

他先前也曾在推特上向通用汽車大聲喊話,要在俄亥俄州所愚蠢拋下的洛茲敦(Lordstown)廠或其他廠房,然後開始製造呼吸器,「馬上弄!福特(Ford)也是,給我動起來做呼吸器,快!」

雖然川普希望在100天內製造10萬台呼吸器,除了給美國防疫前線外,也可支援其他歐洲盟友。而通用汽車在聲明中表示,供應商日夜趕工,以符合這波迫切性需求,預計下月產1萬台以上。

(中時電子報 馮英志)