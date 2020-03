英相強生確診 顧問「落跑」？畫面曝光

英國首相強生確診新冠病毒震驚全球,衛生大臣接連傳出確診,外界擔憂新冠病毒已攻陷整個英國內閣。不過在強生傳出確診訊息不久後,他的顧問卡明斯(Dominic Cummings)卻火速衝出英相辦公室的唐寧街10號,雖然外界並不清楚他是否為了避免接觸病毒,而這一幕也被媒體捕捉下來,已在網路狂傳。

據路透社與英媒《大都市報》(Metro)報導,卡明斯攜著黑色大包包,左顧右盼是否有記者注意到,便緊攜著包包,一路小跑衝出唐寧街。而這一幕也在網路上狂傳,許多網民註解:「當看到你的老闆確診時的第一反應…」。不過目前媒體未能證實卡明斯是為了躲避新冠病毒而快跑離開。

報導指出,身為強生的重要助理,卡明斯是一位爭議人物,據傳正是他在政府內部推動對抗新冠病毒的「群體免疫」政策,此一政策預定是要讓通過群體感染獲得群體免疫力,但科學界普遍認為根本是「豪賭」,民間也譏為「佛系防疫」。

飽受批評後,強生防疫措施逐漸轉硬,下令禁止大型集會、倫敦封閉地鐵站之外,並於20日起全國學校停課,國會也關閉至4月。雖然強森先前曾稱,若國民都遵守政府的防疫建議,英國可以在三個月內扭轉國內新冠肺炎疫情,但他在出現輕度病症後,發現確診。

此外,根據英國《衛報》翻出他3日的發言,發現他跟確診病患說「我和每個人握手」。不過就在幾周後,強生對英國大眾宣布保持社交距離的政策,人與人之間甚至必須保持2公尺距離,現在看起來十分諷刺。

文章來源:Dominic Cummings runs from Downing Street after Boris gets coronavirus

文章來源:After PM Johnson tests positive, top adviser sprints from Downing Street

(中時電子報 馮英志)