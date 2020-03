梅根哈利離加拿大定居加州 王室震驚

趁著加拿大因新冠肺炎疫情鎖國,關閉美加邊境前,俐落的梅根已和夫婿哈利一道,帶著10個月大的寶貝兒子亞契遠走加州洛杉磯定居。

據《太陽報》(The Sun)和《每日郵報》(Daily Mail)27日報導,在71歲的王儲查爾斯新冠肺炎確診後,王室原本希望,哈利夫妻能返英探視父親。不過,夫妻倆並沒這麼做,反倒是他們的新動向震驚了王室其他成員。

英國王室消息人士透露,他們會離開溫哥華,到洛杉磯定居,是因為可以就近和好萊塢的經紀人和公關新團隊合作,另一方面則可以和梅根的朋友和媽媽多莉雅(Doria Radlan)在一起。而就在消息傳出,如今他們一家3口應該已在好萊塢之際,有人看到多莉雅周四在洛杉磯景觀公園(View Park)遛狗。

不過,和梅根夫婦親近的美國消息人士說,他們會定居洛杉磯,最主要的因素之一還是財務──他們不想同時付美加兩國的稅。最初梅根夫婦想要定居加拿大這個大英國協成員國,除了賺錢自立外,還打算履行一些王室任務。然而,他們很快就發現,這行不通。

他們得知,在加拿大要取得工作簽證很難,加上梅根還是美國公民,全球收入都要課稅。此外,加拿大政府已明白表示,由於他們淡出英國王室,不會再支付兩人的維安費用。也因此,哈利夫婦返美,定居好萊塢,梅根就只需要付美國的稅款,並能全力衝刺事業。

(中時電子報 楊幼蘭)