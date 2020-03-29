油價崩落 川普擬干預油價 分析師這樣說

當沙烏地發動了石油價格戰，並引發了幾十年來最嚴重的原油價格下跌時，美國總統川普還稱讚了油價的下跌，表示這對美國人來說「就像減稅」。但現在他才發現成千上萬的石油歐作岌岌可危，美國頁岩油行業動盪不安，此時他才想要採取行動，不過分析師表示，此時才介入已太遲了，油價崩潰已不可避免。

據知情人士透露，石油價格跌不休已過了幾周後，這場危機對川普來說仍是一個次要問題，他一直對廉價汽油表示滿意，而且他的議程已被處理冠狀疫情的事務所佔滿了。不過，很快他就意識到低油價對美國來說就像一把「雙刃劍」。

儘管美國國務卿蓬佩奧週三採取了迄今為止最有力的行動來平抑市場，敦促沙烏地控制其產量，但沙烏地沒有顯示出任何緩和的跡象。

蓬佩奧表示：「作為20國集團的領導人和重要的能源領導人，沙烏地有真正的機會在世界面臨嚴重的經濟不確定性的時候採取行動，消除全球能源和金融市場的疑慮。」

如今，成千上萬的石油工作崗位岌岌可危，美國頁岩油行業動盪不安，許多頁岩油生產商不得不關閉油田。川普採取任何行動可能都太遲了。石油的低迷已從簡單的供應過剩迅速演變為最壞的情況，即總需求被破壞——這個問題川普已難以解決。

大西洋理事會非常駐高級研究員Ellen Wald認為，川普施壓沙烏地和俄羅斯削減石油供應來抬高油價的窗口在上周就關閉了。隨著歐洲、美國和印度的大多數國家的大部經濟活動的停止，需求崩潰已經不可避免。

「儘管蓬佩奧的最新干預措施讓油價成功反彈了一點，但仍將下行，因隨著越來越多國家加強關閉非必要商業活動，以及原油儲存空間耗盡，原油需求的消失只會更形惡化。」

全球最大的石油交易商維多公司研究部主管Giovanni Serio稱，預計需求將減少逾1,000萬桶/日，大約佔全球每日原油消耗量的10%。

高盛估計，隨著各國放緩經濟活動以抗擊疫情，原油需求損失可能總計800萬桶/日。

與此同時，美國能源部暫停了購買7,700萬桶美國原油的計劃，因為該機構無法提供足夠的資金。如果能夠通過國會獲得資金，石油購買將恢復。

Rapidan Energy Group LLC的總裁Bob McNally表示，「供應過剩的速度比任何政策應對都要快得多。」高盛集團週三在一份報告中說，即便沙烏地徹底停止價格戰，也不足以拯救市場。

布倫特原油期貨目前交投於每桶27美元以下，但石油生產商在現貨市場以更低的價格出售原油，其售價是1990年代末亞洲金融危機以來沒見過的低水準。

根據交易商、國營石油公司、大型煉油廠及實貨市場報價，由於新冠疫情重創需求，以及沙烏地和俄羅斯為爭搶市場份額導致全球供應增加，大多數生產商以低於每桶20美元的價格出售原油。

俄羅斯和沙烏地仍陷於價格戰對峙，而實貨石油貿易商稱，隨著更多國家鎖國、貿易放緩，供應過剩可能把油價壓得更低。

文章來源：中金在線

（中時電子報 趙永紝）