社會隔離衝擊大 成歐美企業獲利預警新來源

新冠疫情衝擊景氣急凍，企業界最先感受到中國大陸供應鏈斷鏈的痛苦，英國顧問業指出，歐洲政府現在要求民眾留在家裡，許多大型活動都被嚴格禁止，這類的「社會隔離」模式廣泛成為歐美企業的最新獲利預警來源，經濟嚴峻範圍已從工業企業轉變到非民生必需消費品企業。

新冠病毒在英國擴散，連英國首相強生自曝染疫，英國企管顧問平台Consultancy.uk指出，統計3月前三周的英國上市公司公開資訊，九成的獲利預期中，都和新冠疫情有關，其中40％是富時指數成分股中的旅遊和休閒業。這種如此異常且頻繁的預警，只曾發生在2008年金融危機最嚴重時期，以及2019年英國可能走向硬脫歐的最後討論期間。

英國政府現在針對航空業，提供十億英鎊的「納稅人」錢進行紓困，實際上有更多的街坊小店和電子商務公司瀕臨破產邊緣，就因為民眾的消費能力下降或被隔離在家無法出門消費，民眾急需求防疫商品卻又價格飆升而難以買下手。

這場疫情改變了許多商業行為，英國顧問界最是擔心，顧問費用恐怕會大幅下降，包括北愛爾蘭、愛爾蘭和英國在內的顧問諮詢業是全球第二大市場，原本發展強勁，市場規模達1,600億美元，且沒有被一再拖延的脫歐事件受到太大衝擊，現在疫情都還沒過，許多企業客戶卻先提出延後計畫，縮小計畫範圍或將其全部取消，資深顧問麥可認為，企業現在要先穩住內部運作及員工，外包計畫都會暫停或優先取消。

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