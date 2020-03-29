遏制新冠肺炎疫情延燒，阿根廷實施全國隔離已逾8日，各大城市不僅變空城，治安也變好，首都布宜諾斯艾利斯盜竊案減少89%，市長說這是搶劫及盜竊案最少的一週。

阿根廷「國家報」（La Nacion）報導，實施全國居家隔離，大量民眾減少外出，人口流動量驟減，犯罪者相對容易暴露行蹤。這種現象在隔離措施第一週即明顯看出，搶劫和盜竊率直線下降，比20日政府下令全國封城前足足少掉89%。

布宜諾斯艾利斯市人口密集，治安向來為人詬病，去年3月平均每天發生331起搶劫、盜竊案件，今年3月1日至19日，每天也有225件。布宜諾斯艾利斯副市長桑迪利（Diego Santilli）指稱實施隔離後，平均每24小時發生的盜竊案已降到28起。

阿根廷政府20日凌晨起執行全國強制隔離，一般民眾皆不得外出及工作，只能到附近商店購物，各市區皆部署大批警察，盤查無故外出的民眾。

布宜諾斯艾利斯市也部署1萬9000名警力，主要為盤查未遵守隔離規定的民眾，同時執行犯罪預防。隨著執行隔離時間已逾8日，搶劫、盜竊案件皆大幅減少。市區人口流量減少，各主要幹道也設有嚴密檢查站，盤查來往車輛是否有通行證，以往猖獗的機車搶匪頓時消聲匿跡。

報導指出20日隔離首日，布宜諾斯艾利斯各發生21起盜竊及搶劫案，24日降到8起盜竊及14起搶劫案。

以20日至25日隔離期間，與去年3月同一期間相比，相關犯罪案件下降92%。布宜諾斯艾利斯市長拉雷塔（Horacio Rodriguez Larreta）說這是全市搶劫和盜竊案最少的一週。當地檢察長則說實施隔離後，搶劫和盜竊犯罪驟減合乎邏輯，因為街道的人少很多。