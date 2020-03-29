新冠肺炎全球大流行，連冰島都難以倖免。冰島當地的基因研究機構，針對當地所有新冠肺炎確診病患進行研究，結果竟找出40種突變病毒，甚至在一名冰島患者體內同時發現了2種新冠肺炎病毒，其中第2株是原始新冠病毒的變異種，這很可能是全球首例雙重新冠病毒感染患者。

根據冰島媒體Reykjavik Grapevine 24日報導，冰島當地生物製藥公司deCODE genetics創始人兼執行長Kári Stefánsson 23日證實，一名冰島患者身上同時發現了2種新冠肺炎病毒，當中第2株是原始新冠病毒的變異種。

他們認為，第2種變異種的病毒可能更具攻擊性或傳染性，因為他們在被這名「雙重感染者」感染的患者身上，僅發現第2種病毒。如果結果證實了，代表新冠病毒突變後，將隨著時間推移而變得更具傳染性，不過Kári Stefánsson表示，目前尚無法證實這一點，也不排除只是偶然。

不過Kári Stefánsson確定，在這名雙重感染者身上發現的第2株變異種病毒，從未在全球其他地方發現過。

文章來源:Patient Infected With Two Strains of COVID-19 In Iceland

(中時電子報 吳映璠)

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