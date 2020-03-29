不隔離紐約了！川普改發布旅遊警示

為抑制新冠肺炎疫情擴散，美國總統川普早先語出驚人，說考慮隔離紐約、紐澤西、及康乃狄克州等3州，不過方才他又在推特上宣布，在和各州州長及專家討論後，他認為對這3州的隔離措施已非必要，他將會要求有關單位發布旅遊警示。

美聯社報導，美國總統川普已不打算對紐約州等3個州祭出隔離措施。美東時間28日晚間，川普在推特發文指出，「在白宮新冠肺炎工作小組建議以及徵求紐約州、紐澤西州、康乃狄克州等3州州長意見後，我已要求美國疾病管制暨預防中心（CDC）和聯邦政府諮詢後，發布強烈旅遊警示」，他說「隔離措施不是必要的」，旅遊警示等相關細節將會由CDC於今晚公布。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普周六稍早透露，考慮對紐約州以及紐澤西州、康乃狄克州部分區域實施2周強制隔離措施，此構想立刻引來紐約州長古莫（Andrew Cuomo）批評，稱不認為川普此舉合法。

古莫批評，川普此舉根本不是隔離（quarantine），而是封鎖（lockdown），等同於聯邦政府對各州宣戰，「地理上限制人民行動就是封城，這樣我們就會變成武漢，這沒有道理。」

他說紐約是美國金融中心，封城將會「癱瘓」這座城市，並且導致「全面混亂」，他不敢置信川普居然在打個主意，稱不會封鎖紐約州的邊界。

紐約州於20日頒布禁足令，所有居民禁止外出。

文章來源：Trump says CDC to issue “strong Travel Advisory” for parts of NY, CT, NJ to slow virus spread in place of quarantine

文章來源：Cuomo on a possible mandatory short-term quarantine for NY, NJ and Connecticut: ‘I don’t even believe it’s legal’

(中時電子報 吳映璠)