加速疫苗研發 美放寬超級電腦使用權限

美國白宮、IBM與其他科技業者近日宣布攜手合作，打算放寬至少16台超級電腦的使用權限，讓符合標準的研究人員能善用該電腦強大運算能力，進而加速研發治療新冠肺炎的疫苗或藥物。

白宮科技政策辦公室（OSTP）22日宣布成立Covid-19高效能運算聯盟（High Performance Computing Consortium），裡頭參與成員個個大有來頭，包括IBM、Alphabet旗下的谷歌雲端事業、亞馬遜雲端運算部門AWS、微軟與能源部旗下國家實驗室等。

自22日起，產官學研究人員便可透過一個網站提交冠狀病毒相關計畫，而來自流行病學與生物學等領域背景的專家將選出一個最具潛力與影響力的計畫，並授與該計畫團隊使用超級電腦資源的權限，希望協助他們發展預測病毒傳播模式的模型，以及加快研發疫苗與藥物的速度。

IBM研究團隊主管吉爾（Dario Gil）表示：「超級電腦在短時間內能處理數量極為龐大的數據。若以人工徒手計算可能得耗費數年之久，若使用傳統緩慢的電腦平台運算則需數月時間。」

美國近來肺炎確診病例攀升，但川普政府提供篩檢試劑與援助醫院資源的速度太慢，遭到不少公衛學者批評「反應慢半拍」。

吉爾表示：「我們最終還是需要新冠肺炎解藥。為了達成此目標，我們必須加快研發進度，這件事非常緊急。」

超級電腦向來用於解決各項計畫的運算問題，範圍涵蓋藥物研發、材質開發與電池設計等，而一般電腦無法處理這些複雜且耗時的工作。舉例來說，預測某項藥物有效與否，必須模擬藥物分子結構與化學特徵，因此涉及繁複的運算過程。

美國能源部橡樹嶺國家實驗室（ORNL）與田納西大學（University of Tennessee）研究人員日前便利用IBM提供的超級電腦針對逾8千個化合物進行模擬，後來成功找出有助於新冠疫苗與藥物研發的77個小分子。