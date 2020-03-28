美股終止連紅 周漲幅仍攀高

雖然美國國會27日通過有史來最大規模經濟紓困方案，但仍不敵全美新冠肺炎確診人數已破10萬人的疫情惡化加速，連帶也讓連三紅的美股漲勢被迫劃下句點。儘管如此，道瓊過去一周仍強漲近13％，創1938年來最大單周漲幅紀錄。

美國眾院27日表決通過2.2兆美元經濟紓困方案，為受疫情重創的個人與企業提供協助。在當天股市收盤後，美國總統川普也火速簽署批准這項法案。

紓困案利多遭削弱

然而這項利多卻無法抵擋疫情在美加速惡化的事實。美國確診人數迄今累計已超過10萬人，取代中國與義大利，成為全球最大疫區。光是27日當天，美國就新增1.8萬人確診病例。

通用加入生產呼吸器

由於擔憂美國醫療設備恐將無法負擔近日激增病例，川普首度動用「國防生產法」，要求通用汽車加入生產呼吸器行列，目標是在未來100天生產10萬台呼吸器以供病人使用。

受疫情快速惡化影響，道瓊工業指數27日反轉大跌915點，跌幅4.06％。標普500與那斯達克指數也各自下滑3.37％與3.79％。

總計過去一周，在紓困方案的利多帶動，加上聯準會前所未有的貨幣寬鬆，曾激勵道瓊連三天飆漲21％，並推升該指數重回牛市。雖然27日再度走跌，道瓊周線仍收高12.8％，寫下1938年來最大單周漲幅紀錄。標普500與那指的周線漲幅也約在10％。

盤勢震盪恐再加劇

隨著疫情在美國日益嚴峻，許多投資者認為現今市場風險依然偏高。Ally Invest首席投資策略師貝爾（Linsey Bell）表示，未來一周美股走勢將視疫情發展而定。她說如果周末疫情在紐約與其他城市有加速趨勢，加上醫療系統承受的壓力依然無法減輕，美股震盪勢必再度加劇。

根據27日公布的調查顯示，受疫情影響，美國消費者信心已挫低至近3年半低點。這也是繼上週初領失業金人數暴增328萬人後，再一次凸顯疫情對美國經濟造成的負面衝擊已浮現。