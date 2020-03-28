法向陸訂購10億片口罩 歐盟成員國不爽了

據法媒Franceinfo在28日引述法國衛生部的消息稱，為解決口罩短缺的問題，法國衛生部已向中國大陸訂購總數高達10億隻的口罩。而且為運送大量口罩，法中兩國之間將搭建起運送口罩的「空中橋樑」，未來將以總數56次專機完成口罩運送工作。

《央視新聞》引述Franceinfo報導說，自新冠疫情在歐洲爆發以來，法國口罩一直短缺，法國衛生部已向中國大陸訂購總共10億隻口罩。接下來的幾周，每周將有4趟航班專門執行口罩交運，這條稱為口罩「空中橋樑」的班機總數將達56次航，以完成高達10億片口罩的運送。

此外媒消息還指出，運送口罩每周4班貨機將使用俄製超大型安托諾夫戰略運輸機運送，每架次可以運輸超過1千8百萬個醫用FFP2口罩，剩餘部分由法航飛機運送。

中國大陸近期疫情趨緩，口罩生產全面復工後，開出佔全球半數以上的超大產能，除供大陸內部使之外，還足以提供大量外銷，供應目前深受新冠疫情擾國家的迫切需要。

據外媒報導，法國衛生部新冠疫情防控總指揮薩洛蒙先前曾表示，鑒於法國的新冠疫情爆發式增長，法國國內醫療資源很快將會耗盡，而且目前法國口罩需求量上升極快，已經出現「口罩危機」，所以決定從海外訂購大量口罩以解燃眉之急。

法國衛生部還公佈資料，表示目前法國的口罩需求量，光是醫護人員每周就需要2400萬左右，而法國的口罩產能每周只有600多萬個，法國國內生產口罩無法滿足醫護人員需求，更別說供應給法國大量需要口罩的民眾。

法國的決定引發了歐盟多個成員國的不滿，包括瑞士、瑞典和丹麥，這些疫情嚴重的國家幾乎沒有醫療物資的生產設備，全靠國外供應，法國還有少數產能，因此這幾個國家認為法國如此囤積口罩會搶走其他國家的貨源。

法國衛生部長維蘭回應稱，新冠病毒的抗疫戰是一場持久的拉鋸戰，即使其他歐盟成員國不滿，法國依舊堅持要從國外採購醫療物資。因為口罩危機短期內不會解決，法國決策並不影響其他國家，現在必須要補存自己的庫存。

文章來源：【#法國向中國訂購10億只口罩#】

（中時電子報 郭匡超）

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