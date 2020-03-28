聯合國86名職員染疫 大多位於歐洲地區

據香港中通社引述美聯社28日報導，聯合國報告稱，全球範圍內，聯合國工作人員有86人感染了新冠肺炎，大多數患病職員位於歐洲地區。

據報導，聯合國發言人斯特凡納．迪雅里克表示，大多數被感染的工作人員在歐洲地區，也有部分患病職員來自非洲、亞洲、中東和美國。迪雅里克稱，為了減緩病毒傳播，目前，絕大多數聯合國工作人員都在家辦公。

迪雅里克指出，在紐約聯合國總部，若在正常情況下，所有工作人員的通行證一天總共會被刷1.1萬次，但當地時間27日上午，刷卡次數降至140次。

另外，迪雅里克稱，在日內瓦，聯合國辦事處的工作人員人數也已下降，平時辦事處約有4,000人辦公，26日只有約70人；在維也納辦事處，97％以上工作人員已遠距辦公；在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴，99％員工在家辦公。

27日，聯合國秘書長古特雷斯、聯大主席穆罕默德-班迪、聯合國安理會3月輪值主席張軍以及聯合國經社理事會主席莫娜．尤爾聯合舉行視訊通報會，共同向193個會員國通報新冠肺炎疫情情況，並商討聯合國未來工作。這種視訊遠距辦公模式已成為近期聯合國辦公的「日常」。

古特雷斯說，雖然聯合國大家庭成員因疫情而相隔甚遠，但「大家比以往任何時候都更加精誠團結」。

新華社消息稱，自12日菲律賓常駐聯合國代表團一名外交官成為紐約聯合國總部首個新冠肺炎確診病例後，聯合國防控措施開始升級。古特雷斯13日致函全體員工，要求他們在3月16日至4月12日期間實施遠距辦公，以最大限度降低新冠病毒的傳播風險。

（中時 王嘉源）

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