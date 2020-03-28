法國死亡人數逼近2千 封鎖政策再延長兩週

法國冠狀病毒疫情持續惡化，過去24小時新增死亡人數為299人，累計共1995人病故，確診人數高達3萬2964人。總理菲力普今天宣布閉關封鎖政策將再延長兩週，且未來不排除再度延長。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）今天宣布，面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情惡化，閉關封鎖政策將再延長兩週，至4月15日。

菲力普接著補充，「若有需要，不排除再度延長的可能」。

此外，原訂6月23至28日舉行的巴黎男裝週與7月5至9日舉行的巴黎高級訂製服時裝週也於今晚宣布取消。

根據衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）晚間提供數字，過去24小時新增死亡人數為299人，累計共1995人因病喪命，累計確診人數達3萬2964人，目前3787名病患情況危急。其中3分之1住院病患年齡不到60歲，42人不到30歲。昨天更有1名16歲少女不治，為目前法國最年輕的病故者，引發關注。

毗鄰德比盧三國的大東部大區（Grand-Est）為疫情最嚴重地區，醫院早已超過飽和臨界，日前已開始疏散當地病患，今天再度透過醫療飛機運送6名病患至波爾多（Bordeaux）。波爾多公衛署表示，這週末將啟動「醫療高鐵」，從大東部大區運送48名病患至當地10間醫療機構。據法媒報導，這將是法國史上最大規模的醫療運送行動。

內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）今天表示警方雷厲風行，自行動限制令上路至今已針對全國違反外出規定者進行370萬次盤查，開出共22萬5千張罰單。

然而，「人權觀察」（Human Rights Watch）在內的20多個民間組織與工會指出，根據許多張貼在網路上的影片與民眾證詞，警察盤查有「過度」與「暴力」之嫌，並呼籲警方切勿濫權。

延伸閱讀

法國估今年經濟將萎縮1% 政府祭1.5兆紓困

法國防堵肺炎 全境封鎖禁非必要外出

新冠肺炎療法 法國開始臨床試驗