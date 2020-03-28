淪全美新冠中心 紐約疫情暴衝最大的敵人

美國淪為全球最新新冠肺炎疫情中心，當中紐約確診人數約占全美一半，不過專家對此並不意外，因為紐約人口密度是全美之冠，生活空間擁擠，疫情自然嚴重。

《紐約時報》（New York Times）報導，截至27日，紐約州新冠肺炎確診人數突破4萬人，當中紐約市確診人數占了2.5萬人以上，自美國爆發疫情以來，紐約的感染人數就日日飆升，美國冠狀病毒工作小組最高官員柏克斯（Deborah Birx）23日指出，幾乎每1,000名紐約人中，就有1人感染新冠肺炎，感染率是美國其他地區的5倍之多。

紐約疫情為何暴衝？《紐時》指出，最大的問題在於人口密度太高，是全美之冠。根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）的數據，紐約市每平方英里就有2.8萬名居民，全美人口密度第2高的舊金山則是每平方英里有1.7萬人。

這麼多人居住在這麼狹小的空間，病毒透過地鐵、公園、公寓大廈快速傳播出去。史丹佛大學流行病學家古德曼博士（Dr. Steven Goodman）指出，人口密度真的是疫情的敵人，大量人口每天密集互動，病毒自然散播得快。

紐約市和全美第2大城洛杉磯的比較也相當有趣，洛杉磯人口是紐約的一半，根據洛杉磯郡衛生局（Los Angeles County Department of Public Health）官網公告，截至26日，當地共有1,216例新冠肺炎確診病例、有21人死亡，紐約市衛生局官網公告，至當地時間27日則有25,573例、366人喪命。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）先前稱，紐約所做的病毒篩檢比其他州還要多，感染人數才會暴衝，不過專家卻認為，最大的原因在於，加州居民整體的居住空間較大。加州大學柏克萊分校公共衛生學院傳染病學教授萊利博士（Dr. Lee Riley）指出，加州人習慣開車，大眾運輸系統很糟，紐約人坐地鐵、公車，住在狹窄的公寓人擠人。紐約每天有500萬人次搭乘地鐵，洛杉磯要半個月才達到這樣的運輸量。

除此之外，紐約地位特殊，是全球金融中心也是旅遊重鎮，每年吸引6,000萬遊客，4,000萬人造訪時代廣場，封城前，每天有3,000架航班起降，再加上鄰近城市通勤上班、上學居民，紐約隨時都容納1,000萬人。甚至有部分專家認為，紐約市不論在人口數或是人口密度，都和最初爆出疫情的武漢有相似之處。

紐約疫情比美國其他地區嚴峻，美國疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）前主任佛利登（Thomas R. Frieden）對此並不意外，他說由於人口密度高以及大批觀光客進出的關係，紐約市往往是最先受到衝擊的地區，現在問題在於，美國其他地區要怎麼從紐約的經驗中記取教訓。

紐約州政府於20日下達禁足令，阻止新冠肺炎疫情擴散，州長古莫25日表示，人口密度控制措施已初步看見成效。

（中時電子報 吳映璠）

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