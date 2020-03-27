新冠肺炎疫情持續升溫，英國確診人數27日新增2,129例，突破11萬大關，繼英國王儲查爾斯王子日前確診後，連英國首相強森（Boris Johnson）也中鏢，周五證實染上新冠病毒肺炎，成為全球第一個染疫的大國領袖，不過強森強調在唐寧街10號自主隔離的同時，將持續領導政府打抗疫戰。

稍後衛生部長韓考克（Matt Hancock）也傳出確診，受此利空摜壓，英國股市重挫5.6％，來到5,486點，英鎊升值0.2％，報1.2228美元。

55歲的強森周五在推特發文自爆染疫，「過去24小時我出現輕微症狀，經檢測後結果為陽性，我現在已開始自我隔離，並將透過視訊會議持續領導政府對抗病毒。」

政府發言人隨後發布聲明證實首相染疫，「強森是在出現輕微症狀後，在醫務長的建議下周四進行新冠病毒檢測，結果為陽性。首相已按照規定，在唐寧街官邸自主隔離。」

根據英國的法律，如果強森無法視事，則由外相拉布（Dominic Raab）代理領導政府。

強森之前因防疫政策過於消極而備受批評，外界甚至譏為佛系防疫，一直到23日才宣布未來三周採取非必要不得出門、不准三人以上集會的全面封鎖管制。

巴西、伊朗與英國等許多國家的官員已紛紛感染新冠肺炎，兩天前英國王儲查爾斯傳出確診，成為皇室第一個染疫的成員。本月稍早，加拿大第一夫人蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）也證實染疫。

美國總統川普與副總統彭斯宣稱，已做過新冠病毒的檢測，結果雖為陰性，但美國疫情急速升溫，重創許多經濟部門，川普的商業帝國也大受影響。

根據美國約翰霍普金斯大學的統計，全球新冠肺炎感染人數已升破50萬大關，來到53.3萬，死亡人數超過2.4萬，光是過去一周就暴增逾一倍，其中以美國、義大利與西班牙增加的人數最多，美國確診人數更逼近8.6萬，超過中國大陸的8.1萬，成為全球疫情最嚴重的國家。