習川熱線 加強防疫合作

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴大蔓延，大陸國家主席習近平在與多名G20國家領導人通話後，於27日首次應約與美國總統川普直接對話。習近平十分關注和擔心美國疫情發展，他表示，在當前情況下，中美應該團結抗疫，中方理解美方當前的困難處境，願提供力所能及的支援。

川普則向習近平詳細詢問大陸方面疫情防控措施，強調中國的經驗對他很有啟發，他將親自過問，確保美中兩國排除干擾，集中精力開展抗疫合作，川普並感謝中方為美方抗疫提供醫療物資供應，將加強兩國醫療衛生領域交流，包括抗疫有效藥物研發方面的合作。

在G20視訊峰會前一周，習近平已分別與包括德、英、法、俄等多名G20國家領導人通電話或致電慰問，惟中美就病毒名稱和來源地隔空言辭交鋒，為峰會蒙上陰影。不過截至26日為止，美國新增確診病例已連續四天出現單日近萬或破萬人，確診人數已逾8.2萬例，確診病例已升至全球首位。而在美疫情升高之際，中美元首終於通話。

根據新華社報導，習近平對川普表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方始終本著公開、透明、負責任態度，及時通報疫情資訊，也在第一時間發佈病毒基因序列等資訊，與各方分享防控和治療經驗。流行性疾病不分國界和種族，是人類共同的敵人。國際社會只有共同應對，才能戰而勝之。希望各方加強協調和合作，把G20特別峰會成果落到實處，中方也將確保全球供應鏈開放、穩定、安全。

習近平並表示，中美關係正處在一個重要關口，合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確的選擇。在習川通話後，川普於推文上表示，兩人已對蔓延全球的冠狀病毒（CoronaVirus）詳細討論，對病毒（the Virus）已有深刻理解。有分析指出，川普不再使用中國病毒（Chinese Virus）字眼，或許是習近平願與川普通話的原因之一。

此外，針對G20領導人視訊峰會發布聯合公報，各國將啟動總額5兆美元的經濟刺激計畫應對疫情衝擊，中國外交部昨日披露，5兆美元是各國已經或即將採取政策措施的匯整，中國在財政領域已安排1,593億美元資金，並已向市場注入約1,848億美元流動性、再貸款、再貼現等，合計大約3,441億美元。