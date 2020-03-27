肺炎蔓延 亞洲各國抗疫措施一次看

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球蔓延，至今造成超過55萬人確診，2萬5,000多人喪命。法新社與路透社彙整亞洲各國及澳洲因應疫情的最新應對措施。

美國取消與菲律賓聯合軍演

由於新冠肺炎疫情延燒，美軍取消原訂5月在菲律賓舉行有數千人參加的軍事演習。

根據美軍發出的聲明，這場原訂在5月4日至15日展開的聯合軍演，參與者通常包含美國和菲律賓的數千名軍人，澳洲也會派少數人員參加。

在新加坡太靠近別人 小心鋃鐺入獄

根據新加坡為遏制冠狀病毒擴散的新規定，倘若新加坡民眾刻意和他人站太靠近，恐面臨最高6個月有期徒刑。

這座獅城已採取一系列新措施來因應這波疫情，包含關閉酒吧和電影院，以及禁止大型集會活動。

圖／美聯社

中國禁止外國人入境 防境外移入病例

法新社報導，中國政府昨天深夜宣布，自28日凌晨零時起，暫時停止外國人持「目前有效」的中國簽證和居留許可入境，以防止第二波疫情回歸。

此外，中國民航局發布通知，要求中國的航空公司減少國際航班，也規定所有國際航班的載客率不得高於75%。

最近幾週，中國境內疫情放緩，每天僅出現少數本土患者，但從海外疫區回國的境外移入病例大幅增加。

根據中國國營媒體報導，中國國家主席習近平今天與美國總統川普通電話時重申，中美應該團結抗疫。北京與華府當局近幾週因為疫情產生不少摩擦。（ 中國防境外移入 28日起禁止外國人入境 ）

印度降息

如同世界各國決策者，印度儲備銀行今天把附買回利率（Repo Rate）調降75個基點至4.4%，以確保鎖國期現金流在寬鬆環境下保持流通，度過重大的經濟危機。 （ 抗疫救經濟 印度央行閃電降息3碼 ）

星馬撥款紓困 抗疫救經濟

路透社報導，馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）今天宣布，將祭出一項2,500億令吉（約新台幣1兆7,293億元）的紓困計畫，以因應新冠肺炎帶來的衝擊。

慕尤丁補充道，其中約有1,280億令吉撥用於公共福利項目，並提撥1,000億令吉支持企業。

新加坡因應新冠漢肺炎對經濟衝擊，今天推出追加預算逾新幣480億元（約新台幣1兆元）額外援助，協助企業、勞工與家庭度難關。 （ 新加坡 祭上兆台幣振興方案 ）

新加坡總理李顯龍說：「民眾必須非常清楚，我們正盡我們所能幫助老百姓穩定經濟、守住飯碗、協助企業維持運作。」

李顯龍也說，他目前對大選日期不排除任何可能。

圖／路透

日本2020年度預算創新高

日本參議院院會今天通過中央政府2020年度總預算，一般會計歲出總額來到102兆6,580億日圓（約新台幣28兆4,800億元），較2019年度成長1.2%，連續8年創新高。（ 日本通過2020年度總預算 連8年創新高 ）

日本經濟新聞報導，為因應疫情，編列為預備費的5,000億日圓將用於未來制訂的緊急經濟對策。

此外，連鎖咖啡業者日本星巴克今天宣布，位於東京都及鄰近的神奈川縣、埼玉縣的絕大多數分店，將於本週末28日及29日暫停營業。

圖／美聯社

飛韓國班機乘客須量體溫 逾37.5度不得登機

韓國政府今天宣布，30日起所有飛往韓國的班機，乘客在登機前皆必須測量體溫，超過攝氏37.5度的乘客將不得登機。

韓國政府已強化對現階段海外疫情最嚴重的歐美地區入境旅客檢疫程序，30日起將進一步擴至所有可能入境韓國的旅客，要求航空公司飛往韓國航班的乘客都必須在登機前測量體溫，若超過37.5度不得登機，航空公司必須給予退費。

韓國日前開始對所有從歐洲入境的韓國籍及外國籍人士全面實施篩檢，從美國入境者則只有出現疑似症狀才需要接受篩檢，但所有入境者都必須隔離14天。中央事故對應本部今天表示，正在深入討論是否擴大強制要求所有從海外入境者都須隔離14天。（ 韓國疫情為何突然止住？揭關鍵原因 ）

澳洲派出軍隊 協助執行隔離措施

澳洲將從28日午夜零時起針對返國民眾強制實施隔離檢疫措施，同時出動武裝部隊，確保必須自主居家隔離的民眾都確實配合。

澳洲超過3,000宗病例，2/3的案例有海外旅遊史，總理莫里森（Scott Morrison）表示，搭機抵達澳洲的民眾將留在抵達地點的旅館進行14天隔離，比先前要求民眾自主隔離的作法更為強硬。

澳洲官員表示，政府禁止宗教活動後，雪梨市區的天主教堂將從29日起每天鐘響5次，鼓勵信徒為疫情結束祈禱。

雪梨天主教大主教費雪（Anthony Fisher）發出聲明說：「教堂鐘聲響起，強而有力地提醒信徒，我們團結一致，並為所有受冠狀病毒疫情影響的人祈禱。」

圖／新華社

美股漲勢勁揚 亞股收高

美國朝野就大規模經濟紓困方案達成共識，帶動華爾街股市勁揚，亞洲股市跟隨美股漲勢收高。（ 全球央行大撒幣 美股早盤漲逾900點 ）

受新冠肺炎疫情大流行影響，市場走過一個月的慘烈時光，但在決策者實施前所未有的紓困方案後，股市近日反彈回升。

（中央社）

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