匈牙利28日起 封鎖全國2周

匈牙利總理奧班今天下令封鎖全國兩周，以防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴散。自明天起居民若非工作或打理基本所需，不得離開寓所。

奧班（Viktor Orban）在公共電台上表示：「自3月28日起至4月11日止，我們將在全匈牙利推行宵禁限制。…這兩週期間，我們大家都只能為了工作或打理基本所需，才能踏出家門或寓居處。」

未來兩周可出門的理由，包括前往商店與藥局購買必需品。違反命令者將遭警方開罰最高50萬富林（Forint，約新台幣4萬7000元）。

奧班還說，「為了以可忍受的方式把年輕人和長者分開」，商家每天上午9時至中午12時，將專為65歲以上民眾服務。

這是匈牙利政府頒布的最新防疫行動。自11日宣布進入緊急狀態後，政府已下達關閉學校等一系列命令。

當局自17日起也對非匈牙利國民關閉邊界，導致旅客和貨運業者在邊界關口與布達佩斯機場陷入一團混亂。

預計國會31日將賦予奧班廣泛下達命令的權力，時間持續到政府宣布緊急狀態結束為止。

人口近1,000萬人的匈牙利，至今已出現300例新冠肺炎確診、10人感染喪命。

（中央社）

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