伍德賽德近兆元擴建喊停 澳洲天然氣龍頭地位難保

澳洲能源巨頭伍德賽德（Woodside）宣布，延遲旗下斯卡伯勒（Scarborough）及包斯（Browse）液化天然氣礦場的擴建工程。媒體預料，澳洲恐因而難再保持全球液化天然氣的生產龍頭地位。

澳洲人報（The Australian）報導，受到國際油價下跌及2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊，伍德賽德將會延後進行造價澳幣530億元（約新台幣9700億元）的斯卡伯勒及包斯礦場擴建工程。

伍德賽德目前尚未公布包斯礦場擴建工程將會延遲到何時；至於斯卡伯勒礦場擴建工程，以及預定用作將斯卡伯勒和包斯礦場連接至冥王星天然氣處理廠（Pluto LNG）的冥王星二號鐵道（Pluto 2），將會延遲至2021年6月展開。

隨著擴展工程延遲展開，澳洲人報指出，澳洲作為全球液化天然氣生產龍頭國家的地位，恐怕將要拱手讓人，取而代之的可能是目前正在擴建出口天然氣設施的卡達。

據澳洲金融評論報（Australia Financial Review）報導，伍德賽德於2020年的資本支出將會從原來預算的44億美元（約新台幣1328億元），降低至17億美元。至於伍德賽德於2020年的總開銷，將降低50%至24億美元。

伍德賽德表示，旗下位於塞內加爾的桑高瑪（Sangomar）油田工程、位於西澳州的天然氣礦場羅盤座（Pyxis）及珠利瑪-布尼羅（Julimar-Brunello）二期開採工程，將會繼續進行。

標準普爾（Standard＆Poor’s）在本周稍早指出，如果斯卡伯勒工程如期展開，而且又不限制預期支出增加的話，那麼伍德賽德可能會陷入信用風險。

伍德賽德表示:「會採取適當行動，以確保公司處於優越的信用評級，同時做好準備，待市場狀況穩定和改善時再展開投資。」

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