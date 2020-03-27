油價驚天狂殺！戰犯竟是川普摧毀承諾

新冠肺炎疫情全球肆虐，導致能源需求暴減，而目前產油國的減產協議將在3月底到期，屆時就可不受約束自行增產，加上美國能源部撤回購買戰備儲油（SPR），市場擔憂供過於求的情形恐更加失控，油價周四暴跌逾近8%，來到22.6美元。

FXTM分析師Lukman Otunuga分析師指出，產油國目前的減產協議於3月 31 日到期後，就可開始自行增產，油市將迎來更痛苦的時刻。他認為，沙烏地與俄羅斯持續削價競爭戰，以及全球經濟第2季陷入惡化困境，油價有機會在6月之前下探15美元價位。

路透報導，美國能源部撤回購買戰略石油儲備計畫，主因是用於購油的30億美元撥款，被剔除在2兆美元的經濟刺激方案之外。川普總統之前曾揚言，要趁油價大跌時，填滿美國的石油儲備。

國際能源署總幹事Fatih Birol 周四表示，由於疫情造成全球30億人處於封鎖狀態，今年原油需求每日恐減少2000萬桶，未來幾年供應過剩的衝擊會持續。

沙俄3月初爆發價格戰讓油價雪上加霜，今年以來已暴跌約6成，但跌勢仍煞不住。周四紐約原油狂瀉1.89美元（或7.7%），收在每桶22.60美元；布蘭特原油重挫1.05美元（或3.8%），收在每桶26.34美元。

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