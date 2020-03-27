G20傾注5兆美元 建立聯合陣線對抗疫情

20國集團（G20）成員國26日誓言建立「聯合陣線」對抗冠狀病毒，表示將傾注5兆美元來對抗新冠肺炎（武漢肺炎）疫情大流行。

法新社報導，美國總統川普和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）參與由沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）主持的緊急視訊會議，期間沙爾曼要求各國合作，不過沙爾曼也面臨終結石油價格戰的壓力。沙烏地和俄羅斯之間的油價戰爭已打亂能源市場秩序。

外界批評G20各國在因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情方面動作遲緩。這波大流行疫情至今已造成全球逾2萬3000人死亡，也對金融市場造成巨大衝擊，全球逾30億人口都被禁足在家。

G20領袖視訊會議結束後在聯合聲明中表示：「我們堅定承諾要展現聯合陣線來對抗這個共同威脅。」

「我們將向全球經濟挹注逾5兆美元，作為針對財政政策、經濟措施和保障計畫的一部分，來抵抗大流行疫情造成的社會、經濟和財政衝擊。」

中國外交部說，5兆美元這個數字是G20各國施行財政振興方案的總金額，還表示中國部分就占3440億美元。

由於各界日益擔心無法進入資本市場或缺乏適當醫療設備的較貧窮國家，G20領袖也承諾和國際貨幣基金（IMF）等組織合作，實施「健全」財政方案來支持開發中國家。

沙爾曼說：「我們有責任對開發中國家和最低度開發國家伸出援手。」

蒲亭則要求各國在疫情期間「暫停」制裁措施，並對G20領袖群表示這是「攸關生死」的問題。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特上表示，將推出「強力倡議」，協助非洲國家處理這場危機。