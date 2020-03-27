川普簽台北法案 議員：向世界傳達響亮訊息

美國總統川普今天簽署「台北法案」，讓這部備受矚目，幫助台灣鞏固邦交法案正式生效。眾院版法案提案人匡希恆表示，這項法案發出響亮訊息，盼更多國家意識到台灣的重要性。

歷經將近10個月的立法過程，全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）的「台北法案」，終於在今天獲得川普簽署，正式生效。

眾議院版「台北法案」主要提案人、共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）近日接受中央社記者專訪，談論法案上路後的實際執行面向。他表示，這部法案通過及生效的其中一個重要性，在於這是出自美國，並且傳達出十分響亮的訊息。

匡希恆指出：「我們不是在專訪中嘴巴上說說而已，而是將（相關措施）入法，這不是件小事。」他說，法案上路後，美方會觀察情勢如何發展、人們如何對待台灣，並在有人違背台北法意旨時，謹慎評估該如何處理。

台北法其中一個重點，即是鼓勵美國行政部門建立所謂外交「賞罰制度」，以反制中國奪取台灣邦交國，並協助台灣強化與印太區域、世界其他地區國家的夥伴關係。

簡單來說，就是對於明顯增強或「升級」（upgrade）與台灣關係的國家，台北法呼籲美國透過增加與其經濟、安全及外交接觸作為鼓勵和獎賞；反之，對於採取作為傷害台灣的國家，美方則應降低與其在上述領域的接觸，以達威嚇效果。

繼太平洋島國索羅門群島、吉里巴斯去年9月相繼轉而承認中國，台灣已約半年時間沒有失去邦交國。對於北京是否在改變策略，匡希恆保守表示，美國國會內部應該沒有人敢亂猜測中國的策略是什麼，以及他們未來打算怎麼做，「我們只能看事情會怎麼發展」。

不過，被問及台北法是否可能鼓勵其他國家強化或升級與台關係，匡希恆則樂觀地連說兩聲：「沒錯，我們希望如此。」

匡希恆表示，台北法的整體目的，不只是要讓人們認知到台灣與美國關係中的重要性，同時也要外界看到台灣在國際經濟上的重要性。他強調：「我們抱持很大希望，相信法案會帶來影響。」

為了爭取將「台北法案」順利送出國會，眾議院相關委員會最後採用參院版法案案號，並移除參院版法案主要提案人、共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）原先增添鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）的章節，改以鼓勵美方「尋求機會進一步增強美台經貿關係」等較廣泛文字取代。

外界擔心，修改後的文字恐影響美台雙方簽署FTA。對此，匡希恆表示，他仍認為雙方有機會簽署FTA，也盼望這個目標能夠達成。他坦承，沒有議員喜歡看到自己法案被修改，但他們必須面對的政治現實就是，法案需要足夠支持才能通過。

匡希恆說，在美國國會推動立法進度十分不易，台北法就是一個很好的例子，因為花上比他們預期還多的時間才通過。但他強調，在國會只要有耐心，很多好的事情就可能發生，尤其當台灣及美台關係在國會可是擁有兩黨議員的強力聲援。

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