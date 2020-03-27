羅斯福號航艦染疫 全艦轉關島隔離檢疫

美國海軍官員今天表示，航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）上的新冠肺炎確診病例上升到大約24例後，艦上所有5000人將在關島接受篩檢。

羅斯福號上的疫情，是冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）對美軍影響最明顯的例子之一，並考驗美國海軍能否繼續推動戰備的能力。

代理海軍部長莫德里（Thomas Modly）在國防部記者會上說：「我們正讓羅斯福號上的所有官兵接受篩檢，以確保我們能控制艦上可能發生的（疫情）擴散。」

莫德里表示，24日艦上有3人確診新冠肺炎，目前增加到8個確診病例。

然而，不願透露姓名的國防部官員表示，艦上感染新冠肺炎的人數已增加到約24人，且隨著愈來愈多艦上官兵接受篩檢後，確診人數可能會進一步增加。

海軍作戰部長吉爾迪上將（Mike Gilday）在聲明中坦承，確診的案例持續增加，但他並未提供確切的病例數。他表示，羅斯福號已停泊關島，艦上官兵只限碼頭上檢疫，其他人員不得靠近。

吉爾迪表示，在關島的海軍醫療設施，將讓他能「更有效的做篩檢、隔離，甚至在必要時醫治這些官兵」，但他強調，目前無人病況嚴重。

他說：「我們預料將有更多人在病毒檢測中會呈陽性反應，而那些確診的人將被送到關島的美國海軍醫院接受進一步的評估和治療。」

本月稍早，羅斯福號曾造訪越南中部城市峴港。全球已有超過50萬人感染新冠肺炎，其中越南約有150個已知確診案例。

截至今天為止，全球共有280名美軍染上新冠肺炎，其中104人是海軍官兵。

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