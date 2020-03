俄國防疫 莫斯科餐館關閉 航班禁飛

俄羅斯衛星網報導,總統普丁周三宣布,由於新冠病毒的擴散傳播,下週將停止上班,多數人可獲得帶薪休假。

莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)已簽署一項臨時法令,莫斯科市區的餐館、咖啡廳在3月28日至4月5日將暫停營業,以隔離病毒的傳播。這項法令已發表在市政府網站上。

命令表示,餐館、咖啡廳、自助餐、酒吧和其他餐飲場所都不再放,不過可以改用外帶服務外。

除此之外,除藥房和銷售必需品的商店外,所有商店都將在此期間暫停營業。

非消費地點的公園、博物館、教堂也有相似的禁令。

雇主現在有義務測量員工的體溫,並將發燒的員工停職。

此外,俄羅斯將從周五開始,禁止所有定期和包機的國際航班,但是將俄國公民帶回家的航班可以除外。政府內閣要求外交部,儘量協助在國外的俄羅斯公民返回家園,為此,俄羅斯的外館將獲得更多資金來辦成這些事。

到目前為止,俄羅斯已經發現652例新冠感染者,其中一半以上在莫斯科被感染。

文章來源:All Moscow Restaurants and Cafes Will Be Closed From 28 March Until 5 April

文章來源:Moscow bans all regular, charter flights starting March 27, except those bringing Russians home

(中時電子報 江飛宇)