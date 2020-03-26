川普撒60兆救市！紐約重災區卻揭恐怖真相

川普撒60兆救市！紐約重災區： 無濟於事

川普政府推出史上最大規模2兆美元（約60兆台幣）救市方案拍板，激勵道瓊指數兩天狂飆逾13%，重登21200點。但紐約州長古莫（Andrew Cuomo）卻表示，2兆美元刺激法案，對紐約州來說是很怕的。

紐約每日新聞報導，古莫解釋，「紐約州目前的財政缺口是100億，甚至150億美元，光這次疫情已花了10 億美元，從這次的2兆美元刺激方案中，只分到38億美元，根本無濟於事。」

他還說，「眾議院版本法案將提供給紐約州170 億美元，而參議院法案只給30億美元，兩者天差地別，我們所需要的援助遠高於法案能提供的。」

美國新冠肺炎確診病例迅速飆升，單日確診暴增1萬796例，累計確診達6萬5650例，死亡人數計931人，較前一日新增151例。紐約州為全美重災區，逾3萬例確診人數，佔確診總數一半以上。

由於紐約州確診數翻倍跳，古莫形容，病例增加速度如「子彈列車」，當地呼吸器嚴重不足，他急向聯邦政府求援3萬台呼吸器，結果只收到400台呼吸器，有病患被迫共用呼吸器，讓古莫忍不住破口大罵。

不過古莫25日終於捎來些許好消息，州政府22日估每2天住院病例會倍增，到了24日，這項預估拉長到4.7天。他說，設法減少人群聚集，對減緩病毒傳播可能奏效。

（中時電子報 吳美觀）

紐時：美國武漢肺炎確診數全球最多

紐約時報周四報導，美國確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病例目前已是全世界最多，突破8.1萬例。

紐約時報蒐集的數據顯示，在擁有3.3億人口的美國，武漢肺炎確診數累計8萬1321例，超越中國、義大利，躍居全球確診總數最多的國家。

根據法新社的統計，義大利確診數今天來到8萬539人，中國則是8萬1285人。

（中央社）