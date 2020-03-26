G20領袖聯合聲明救經濟

新冠肺炎（COVID-19）疫情席捲全球之際，20國集團（G20）視訊峰會終於在26日晚間登場，經歷2小時對話後，



G20領導人並承諾，將採取一切必要衛生措施，尋求確保充足的資金以控制新冠病毒大流行的情況。同時加強包括私營部門在內的有關診斷、抗病毒藥物和疫苗的開發、生產和銷售的全面協調，以及要求各國衛生部長分享最佳經驗，在4月會議前制定一套應對新冠肺炎的緊急行動方案。



大陸國家主席習近平也呼籲G20成員採取共同措施，減免關稅與取消關稅壁壘、暢通貿易，提振世界經濟復甦士氣。



這場罕見的視訊峰會則提振了市場信心。周四美股三大股指開盤後漲幅擴大，道指與標普500指數漲逾4％，那指漲逾3％。



事實上，自全球疫情惡化以來，外界一直期待各國領袖能在G20會議上達成共識，以達成全球結合資源共同疫情的具體作為，不過稍早七大工業國（G7）外長會議期間，因美國國務卿蓬佩奧堅持使用「武漢病毒」，遭致部份國家反對，聯合聲明也因此難產，也讓外界全球主要國家能否聯手抗疫深感憂慮。



由於大陸是新冠肺炎疫情首先大規模爆發的中心，在內部疫情快速趨緩而國際疫情焦頭爛額之際，習近平在這場會議上的談話也備受關注。他26日承諾將繼續實施積極財政政策、穩健的貨幣政策，並進一步放寬市場「准入」、積極擴大進口及對外投資，也強調大陸將大力向全球提供藥品、民生、防疫物資，為世界經濟穩定做出貢獻。



他並表示，疫情對全球生產和需求造成全面衝擊，各國應該聯手加大宏觀政策對沖力度，防止世界經濟陷入衰退，要實施有力有效的財政和貨幣政策，加強金融監管協調，共同維護全球產業鏈供應鏈穩定。習近平呼籲G20成員採取共同措施以提振世界經濟的復甦。



此外，最新消息是，美國總統川普上周曾拒絕減免關稅的要求，但如今消息傳出美方已允許一些進口商延後繳納關稅。綜合外電報導，美國大型商業團體以及零售商和鋼鐵用戶等依賴進口的行業，近期不斷對川普政府發出呼籲，要求取消或至少暫停對每年從中國進口的數千億美元商品以及來自世界各地的鋼鋁產品徵收的主要關稅。