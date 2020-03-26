歐央放寬購債計畫限制 義、希公債大漲

歐洲央行（ECB）26日意外宣布取消7,500億歐元緊急購債計畫的單一國家購債上限，換言之，央行將握有更大的彈性，購買義大利等飽受新冠肺炎衝擊的國家之債券，消息一出帶動義大利和希臘公債大漲。

歐洲央行表示，7,500億歐元緊急購債計畫將不受各成員國的購債上限限制，代表央行可以買進任一成員國逾33％的債券。此外，央行也將購買到期日短至70天的債券，遠低於前次購債計畫規定的一年期。

歐洲央行放寬緊急購債計畫的限制，義大利、希臘和葡萄牙的債市將受惠最多。新冠肺炎肆虐歐洲，投資人近幾日大舉拋售歐洲國家的政府公債。

德國DZ銀行利率策略師藍茲（Daniel Lenz）表示：「放寬限制讓歐洲央行集中火力，支援深受新冠肺炎衝擊的經濟體，例如義大利。此外，若是利差大幅擴大，亦可讓央行控制殖利率。」

義大利短期債券殖利率26日陡降16個基點，降至0.36％，一周前一度升破2％，創下一年多來新高紀錄。10年期義債殖利率下降13個基點，降至1.45％，逼近兩周新低水準。

希臘10年期公債殖利率急降45個基點，降至1.99％，相較於上周創下的逾一年新高4.1％。

義大利與德國10年期公債殖利率利差縮減至171個基點，遠低於日前319個基點的14個月新高。

歐洲央行前總裁德拉吉（Mario Draghi）25日在報紙社論撰文指出，政府必須保護就業和產能，接管和取消民間產業負債，來保護就業機會。

不過歐洲央行放寬購債計畫上限的驚人之舉，可能引來司法風險，並招致德國等歐洲國家反彈。歐洲央行先前實施的購債計畫在德國面臨一連串司法挑戰。德國最高法院將於5月5日公布歐元區央行量化寬鬆的裁決。