美初領失業金人數失速飆升 創史上新高

新冠肺炎疫情對美國經濟衝擊開始顯現，美國上周初次請領失業救濟人數暴增300萬，來到328萬的歷史新高，代表長達10年的就業創造榮景戛然而止。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）也警告，美國經濟很可能已經陷入衰退，但下半年就會復甦。

儘管就業市場快速惡化，但在參院通過2兆美元振興方案與鮑爾指經濟下半年復甦的信心喊話下，美股周四跳空開高，道瓊工業指數大漲480點或2.4％，來到21,684點，標普5百與那斯達克分別上漲2.3％與2.2％。

Fed主席鮑爾周四早上罕見接受國家廣播公司電視專訪時透露，「新冠肺炎疫情已對美國經濟帶來空前的下壓，美國經濟很可能已經陷入衰退，不過參院通過的2兆美元振興方案可對勞工帶來立即的援助，Fed也努力支撐經濟，在疫情獲得控制，經濟活動回復正常後，預估下半年就會復甦。」

美國勞工部周四公布數據指出，在截至3月21日止的當周，初領失業救濟人數共達328萬人，較前一周的28.2萬暴增約300萬人。初領救濟人數遠高於歷史前高，舊紀錄為1982年的69.5萬。

美國經濟已保持10年的創造就業榮景，幾周前初領失業救濟人數甚至還不到20萬，創下近50年新低。

儘管市場已預期初領失業救濟人數將會暴增，但實際數據還是遠高於預期，華爾街經濟學家的預估值為激增250萬。

請領失業救濟人數暴增可能還只是剛開始，由於許多州已下令非必要的企業暫時關閉，未來將有一波接著一波的裁員潮。

請領失業救濟人數增加最多的就是疫情最嚴重的州，增加最多的前5個州依序是賓州、俄亥俄、新澤西、麻州與加州。

經濟學家憂心，從初領失業救濟人數暴增的情況看來，美國失業率可能攀升至衰退時的高檔， 部分分析師認為，在美國經濟停擺好幾個月的最壞情況下，失業率可能狂升至20％以上，上一次美國有如此高失業率是在1930年代的經濟大蕭條時期。

（中時電子報 呂承哲）

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