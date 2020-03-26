疫情堪比國難 安倍呼籲全國團結抗疫

新冠肺炎在全球肆虐，東京確診武漢肺炎的人數暴增，日本官民危機感增加。日本政府根據新法成立的對策本部今天首度開會，首相安倍晉三表示，面對堪稱國難的事態，全國要團結。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情在全球延燒，東京確診人數有暴增情況。為了抗疫，日本政府今天根據先前修法通過的防疫特別措施法（特別條例）成立政府對策本部（政府防疫小組），如果疫情迅速在日本全國蔓延，可能對民生及經濟造成重大影響的話，首相可宣布緊急事態宣言。

今天下午5時30分（台灣時間下午4時30分）左右，日本首相安倍晉三在首相官邸（行政中心）首度召開政府對策本部會議，與會者有厚生勞動大臣加藤勝信、經濟再生大臣西村康棯等官員。

安倍說：「要克服堪稱國難的事態，政府、自治體、國民要團結一心，將更進一步推動防疫對策。」

安倍表示，藉由政府對策本部的成立，各都道府縣知事（首長）也根據特別措施法（特別條例）立即成立對策本部，今後將與都道府縣更密切合作，上下團結一心，推動對策。

安倍指示負責特別措施法的大臣西村研擬「基本因應方針」，內容涵蓋疫情狀況、政府整體的防疫方針、對策的實施等重要事項。

日本政府認為目前還不需發布「緊急事態宣言」，如果要發布的話，會先徵詢專家的意見，並與都道府縣的知事等事先協商。

為加強邊境管制，安倍今天宣布新的一波禁止入境的對象名單。從明天（27日）凌晨0時起，禁止來自西班牙、義大利、德國等歐洲21國以及伊朗全境的人士。

日本首都東京今天新添47人確診新冠肺炎，創單日新增數新高，累計至今有259人確診。東京都知事小池百合子昨晚召開緊急記者會表示，東京面臨疫情爆發的重大局面，呼籲市民要有危機意識，本周末如果不必要的話，盡量不要外出。

小池今晚7時左右與東京周邊的神奈川縣、埼玉等4縣的縣知事舉行電話會談，今晚8時許，她與安倍共商防止疫情擴大的對策。

（中央社）

🎯加入工商時報Telegram頻道 📱精選新聞不漏接! https://t.me/ctee_telegram