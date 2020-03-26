東京確診增逾45例 連4天創單日新高

日本放送協會（NHK）報導，日本東京都政府相關人士表示，今天東京都內有逾45人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），超過昨天的單日41例，連4天創單日病例數新高。

東京都內確診2019冠狀病毒疾病病例數在本月17日正式破百，之後每天大約新增10個病例，到23日新增16例，是單日新高；24日單日新增病例17例，比23日還多1例，25日出現單日41例的新高紀錄，今天逾45例是連續4天創單日新高。

日官方籲冷靜 敵不過東京人憂封城搶購物資

新冠肺炎疫情在全球加速擴散，東京都政府25日晚呼籲市民本周末非必要盡量別出門，東京隔鄰的神奈川縣政府今天也同樣呼籲，但這些大城市居民憂心會封城，開始搶購民生物資。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴散，東京都25日新增確診41人，今天至少再添47例，疫情發生累計至今確診259人，是日本各都道府縣當中人數最多的。

東京都知事小池百合子25日晚緊急召開記者會說明：「本周可能疫情大爆發的不安增高，現在正面臨重大局面。平日最好在家工作，夜間盡量不要外出。」她還呼籲市民要有危機意識，本週末非必要盡量不要外出。

神奈川縣知事黑岩祐治今天下午也召開緊急記者會表示，為防止疫情擴大，籲請縣民盡量在家上班，人潮聚集的活動盡量延期或取消。尤其是本周末盡量避免不必要的外出。

日媒報導，東京隔鄰的千葉縣、埼玉縣的知事也可能會在今天內對縣民做出同樣呼籲。

日本的首都圈是指與東京鄰近的縣，包括神奈川、千葉、埼玉、茨城、櫪木、群馬及山梨縣。在東京25日晚呼籲民眾本周末盡量不要出門後，愈來愈多首都圈的縣跟進。

小池召開緊急記者會後，許多東京市民立刻衝去超市、超商搶購民生物資。昨晚和今天上午可看到東京一些超市的生鮮肉品、白米、罐頭、泡麵、義大利麵等食品被搶購一空。

熟悉流通業的專家認為這屬於「不安的消費」。專家建議政府、超市或超商業者應進行某種程度的管理，譬如政府要出面信心喊話、業者要限制消費者一次入店人數，並輪流進入店內，否則很容易造成恐慌人潮湧入店內，反而擴散疫情。

日本農林水產省今天呼籲民眾要冷靜地購買，因為已請食品相關業界備妥充足貨品，希望民眾只要購買所需的份量就好。

台灣3月中旬曾發生類似情況，當時中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，引述行政院長蘇貞昌說的話「相搶就會不夠，相讓就會有剩」，如果搶購，再多都不夠，大家撙節使用，物品就夠。

日本農林水產省表示，日本政府及民間儲備的稻米量，合計相當於日本境內所需的6.2個月的份量，約380萬公噸。此外，小麥約9成仰賴美國等外國進口，但目前小麥儲備量約為日本國內所需的2.3個月的份量，約93萬公噸，供貨穩定、充足。

（中央社）