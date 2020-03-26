疫情衝擊經濟 新加坡首季GDP估年減2.2%

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，新加坡官方初步數據顯示，今年第一季國內生產毛額（GDP）年減2.2%，這是自2009年金融海嘯以來的最大降幅，全年GDP預期將萎縮1%至4%之間。

法新社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情蔓延全球之際，各國政府紛紛採取鎖國及其他措施遏止疫情擴散，這對全球經濟造成嚴重衝擊。許多分析家預期，全球經濟將陷入低迷、長期衰退。

新加坡是全球旅遊及金融中心，其小型且開放的經濟致使新加坡往往率先受到全球危機的影響，接著擴及周邊國家。在疫情爆發之前，新加坡經濟已因美中貿易戰而身受其害。

根據新加坡貿工部今天公布的初步數據，2020年第一季GDP較去年同期減少2.2%。外電報導指出，這是自2009年金融海嘯以來最大的降幅，當年的全球金融危機亦導致新加坡經濟陷入衰退。

新加坡今年第一季GDP預計較前一季下滑10.6%。路透社報導，這是2010年以來的最大降幅。

有鑑於此，新加坡貿工部下修今年GDP的預測，將會落在-4%至-1%之間。貿工部先前預估今年全年GDP將介於-0.5%至1.5%之間。

新加坡貿工部表示：「COVID-19疫情升溫，導致國內外經濟情況急遽惡化。」

新加坡數周前已在年度預算中宣布數以十億美元計的紓困計畫，補償受到疫情衝擊的企業與家庭，預計今天稍晚將宣布新一波紓困方案。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）最新統計，全球確診人數累計超過47萬人，新加坡共有631起確診病例。

與許多其他國家一樣，新加坡已採取包括限制外國人入境等措施來抑制疫情擴散。

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