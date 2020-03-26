美國歷來最大規模 參院通過2兆美元紓困案

美國聯邦參議院今天深夜通過全國歷來最大規模的2兆美元紓困方案，以助受到新冠肺炎疫情快速蔓延影響的勞工、企業以及資源耗盡的醫院等。

參議院以96票贊成、0票反對通過這項經過共和黨和民主黨及白宮協商而得的重大協議，現在法案送交眾議院，通過後就能送交總統川普簽署。

川普稍早承諾，一旦法案送交他的桌上，他就會馬上簽署生效。他今天告訴媒體說：「我會立刻簽。」

路透社報導，這項法案匡列5000億美元協助受重創的企業，另外約5000億美元將用於對數以百萬計美國家庭直接發放最多約3000美元。據法新社消息，平均一家四口將獲得3400美元。

這項法案有意為經濟挹注資金，以遏阻疫情衝擊。這項法案也將規劃1000億美元支援亟需醫療設備的醫院，以及大幅增加失業救濟金以助染病或因疫情失業的勞工。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例飆破6萬，累計6萬9018例，死亡人數1042人。

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