新iPhone恐延後 法人調降可成今年營收成長率

新冠肺炎疫情近期在歐美迅速蔓延，投顧法人推測新iPhone將延後一個月上市，今年iPhone出貨量調降至1.8億支，並將金屬機殼廠可成今年營收成長率從12%下修至4%。

投顧法人表示，可成預期今年筆電、智慧手機及平板機殼出貨將年增，上半年業績由穩健需求支撐，下半年動能將依賴新款智慧手機放量。通常如果iPhone新機預定9月初上市，會在5至6月敲定設計規格及售價；由於近期歐美新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情迅速蔓延，引發經濟活動放緩與產品需求修正的疑慮，2020年iPhone需求風險正在上升當中。

法人假設新iPhone將延後一個月上市，今年iPhone預估出貨量將自2億支調降至1.8億支，並下修可成今年營收成長率至4%，低於先前推估的成長12%；另調降可成今年每股盈餘預估值16.3%至22.32元。

可成評估2020年上半年營收將維持年成長，其中3月將自2月強勢反彈，帶動第1季營收年增，但年增幅度已較前次展望下調，主要反映春節期間中國各廠區員工全數返鄉過節，致2月復工率偏低。法人預估，可成今年第1季營收將季減46%、年增9%。

隨著產能恢復運轉，且所有產品線需求狀況穩健，加上近期居家辦公和線上學習需求增溫，挹注筆電及平板訂單成長，法人看好可成今年第2季營收將季增18%、年增27%；考量庫存及折舊成本下滑，可成第2季有望實現毛利率回升至30%以上的目標。

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