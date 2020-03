美4月能重啟經濟？專家曝川普關鍵權限

新冠肺炎衝擊全球經濟及金融市場,要競選連任的美國總統川普相當焦急,24日放話要在4月12日前重新啟動美國經濟活動,不過法學專家表示,從憲法來看,川普根本沒有權限這麼做。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,不顧專家警告,美國人重返工作崗位會加重疫情惡化,美國總統川普周二接受福斯新聞台(Fox News)專訪時放話,要讓美國在4月12日復活節時重新正常運作,還稱,美國每年有數千人死於流感,在交通事故中喪命的人更多,重申必須重新開始工作。

根據《新聞周刊》(Newsweek)統計,截至24日,全美50州中一共有21州實施「就地避難」(shelter in place)或是「禁足令」等封城措施,除了必要設施、活動外,居民不可外出。

在各州政府實施禁足令下,川普究竟有沒有權限要求全國人民重返工作崗位?多位法學專家打臉,從憲法的觀點來看不可能。

路透社報導,美國是聯邦制國家,權力由聯邦政府及州政府共享,根據美國憲法第10號修正案(10th Amendment of the U.S. Constitution)規定,各州政府有權監督居民、規範公共福祉,尤其在早年,黃熱病爆發之際,都是州政府及地方政府負責應對,並不是聯邦政府。

前美國國土安全部(Department of Homeland Security)首席顧問布內爾(Steve Bunnell)表示,災難事件的應對及金援基本上是由州政府進行、聯邦政府在背後支持。前國土安全部官員柯恩(John Cohen)指出,這種由下而上的災難應變措施是可以理解的,因為通常是州政府及地方官員最了解各州地方事務。

不過川普能否推翻各州甚至各郡、市政府的禁足令?答案仍是不能。美國德州大學法學教授薛士尼(Robert Chesney)說,川普這樣做會違反憲法,因為聯邦政府只能對全國發布指導原則,例如他16日頒布的「社交距離」(social distancing)政策也只是指導原則而已,川普可以改變他的建議、提倡任何政策,布內爾說,他的建議仍會影響美國經濟。

至於川普能否要求任何私人企業重新運作?答案仍是不行。美國國土安全部於19日發布備忘錄,建議健康照護、製藥、食品供應鏈等基礎設施行業的員工仍可照常工作,不過各州政府、地方政府仍有最終決定權,國際律師事務所Proskauer Rose合夥人Anthony J. Oncidi指出,這代表在復活節以前,川普真的沒有任何權力指示不為聯邦政府工作的員工上工。

(中時電子報 吳映璠)