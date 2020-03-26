美4月能重啟經濟？專家曝川普關鍵權限

新冠肺炎衝擊全球經濟及金融市場，要競選連任的美國總統川普相當焦急，24日放話要在4月12日前重新啟動美國經濟活動，不過法學專家表示，從憲法來看，川普根本沒有權限這麼做。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，不顧專家警告，美國人重返工作崗位會加重疫情惡化，美國總統川普周二接受福斯新聞台（Fox News）專訪時放話，要讓美國在4月12日復活節時重新正常運作，還稱，美國每年有數千人死於流感，在交通事故中喪命的人更多，重申必須重新開始工作。

根據《新聞周刊》（Newsweek）統計，截至24日，全美50州中一共有21州實施「就地避難」（shelter in place）或是「禁足令」等封城措施，除了必要設施、活動外，居民不可外出。

在各州政府實施禁足令下，川普究竟有沒有權限要求全國人民重返工作崗位？多位法學專家打臉，從憲法的觀點來看不可能。

路透社報導，美國是聯邦制國家，權力由聯邦政府及州政府共享，根據美國憲法第10號修正案（10th Amendment of the U.S. Constitution）規定，各州政府有權監督居民、規範公共福祉，尤其在早年，黃熱病爆發之際，都是州政府及地方政府負責應對，並不是聯邦政府。

前美國國土安全部（Department of Homeland Security）首席顧問布內爾（Steve Bunnell）表示，災難事件的應對及金援基本上是由州政府進行、聯邦政府在背後支持。前國土安全部官員柯恩（John Cohen）指出，這種由下而上的災難應變措施是可以理解的，因為通常是州政府及地方官員最了解各州地方事務。

不過川普能否推翻各州甚至各郡、市政府的禁足令？答案仍是不能。美國德州大學法學教授薛士尼（Robert Chesney）說，川普這樣做會違反憲法，因為聯邦政府只能對全國發布指導原則，例如他16日頒布的「社交距離」（social distancing）政策也只是指導原則而已，川普可以改變他的建議、提倡任何政策，布內爾說，他的建議仍會影響美國經濟。

至於川普能否要求任何私人企業重新運作？答案仍是不行。美國國土安全部於19日發布備忘錄，建議健康照護、製藥、食品供應鏈等基礎設施行業的員工仍可照常工作，不過各州政府、地方政府仍有最終決定權，國際律師事務所Proskauer Rose合夥人Anthony J. Oncidi指出，這代表在復活節以前，川普真的沒有任何權力指示不為聯邦政府工作的員工上工。

文章來源：MEMORANDUM ON IDENTIFICATION OF ESSENTIAL CRITICAL INFRASTRUCTURE WORKERS DURING COVID-19 RESPONSE

文章來源：Explainer: Trump has little power to restart U.S. economy

文章來源：WHAT IS SHELTER IN PLACE AND WHICH STATES ARE ON LOCKDOWN DUE TO CORONAVIRUS?

文章來源：Trump says he wants the country ‘opened up and just raring to go by Easter,’ despite health experts’ warnings

(中時電子報 吳映璠)