美朝野對振興案達共識 道瓊續漲495點連2紅

美國朝野就2兆美元經濟振興方案達成共識，激勵美股持續反彈。道瓊指數25日勁揚495點，延續昨天漲逾11%、寫下87年來最佳紀錄的漲勢，睽違一個多月總算見到連2紅。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）席捲全球，全美經濟因防疫而幾近停擺。為協助企業與民眾度過難關，白宮與聯邦參議院領袖凌晨就美國史上規模最大的2兆美元振興方案達成共識，令擔心法案持續卡關的投資人安心不少。

美股開高後一度翻黑，午盤拉高但尾盤漲幅收斂，道瓊工業指數終場勁揚495.64點，漲幅2.39%，收在21200.55點。標準普爾500指數上漲28.23點，漲幅1.15%，收在2475.56點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫33.56點，跌幅0.45%，收在7384.3點。

受疫情衝擊，美股2月創歷史新高後迅速回檔，3大指數相繼揮別長達11年的史上最長牛市，陷入空頭格局。今天是道瓊指數與標普500指數2月以來首度連2紅。

有望獲紓困的航太與航運股表現亮眼。波音（Boeing）股價飆漲24.3%，連兩天漲幅逾20%，是拉高道瓊指數的頭號功臣。達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空控股（United Airlines Holdings）與美國航空集團（American Airlines Group）漲幅也都超過10%。

隨著國際油價回穩，過去一段時間賣壓沉重的能源股持續反彈。標普500指數能源類股漲幅達4.5%，與地產股並列11大類股中表現次佳族群。

科技股表現相對疲弱。蘋果公司（Apple）股價下挫0.6%，臉書（Facebook）與Google母公司Alphabet跌幅都超過2.5%，網飛（Netflix）重挫4.2%。

費城半導體指數下挫1.29%。台積電美國存託憑證（ADR）上漲0.3%，延續昨天大漲8%的氣勢。

聯邦準備理事會（Fed）3月密集出手支撐經濟後，投資人目光焦點轉向2兆美元經濟振興方案，國會協商進展主導美股本週盤勢。隨著朝野協商突破僵局，道瓊指數昨天飆漲2112點，創史上最大單日漲點；漲幅逾11%，寫下1933年以來最佳紀錄。

美股今天雖續漲，但盤中一度飆漲逾1000點的道瓊指數尾盤有如洩了氣的皮球，顯示國會正式通過這項紓困企業、向納稅人發錢、擴大失業給付的經濟振興法案前，市場仍缺乏安定感。

與此同時，全球武漢肺炎疫情未見緩和跡象，多國以犧牲經濟減緩病毒蔓延的衝擊究竟多大，目前也難以估量。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球超過46萬人感染武漢肺炎、逾2萬人喪命。印度為控制疫情宣布全面封鎖3週後，全球逾1/3人口受鎖國、封城和禁足等抗疫措施影響，世界經濟陷入衰退幾成定局。

台北時間26日晚間8時30分，美國勞工部將公布全美初次申請失業救濟金數據，呈現美國就業市場受疫情衝擊的初步程度。華爾街分析師預期，上週約100萬到400萬名民眾申請失業給付，將寫下美國近代最糟紀錄。

美將祭紓困 企業積極因應疫情 歐股續收紅

由於美國將祭出更多刺激方案，企業也紛紛採取動作因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情帶來的財務衝擊，歐洲主要股市今天延續昨天漲勢收紅。

倫敦FTSE 100指數上漲242.19點或4.45%，以5688.20點作收。

法蘭克福DAX 30指數漲173.69點或1.79%，收在9874.26點。

巴黎CAC 40指數收漲189.60點或4.47%，收4432.30點。