3/26 Global Scan 掌握全球投資脈動

英國│查爾斯王子確診新冠肺炎 女王沒事

英國王室25日證實，71歲王儲查爾斯王子確診感染新冠病毒，所幸症狀輕微，健康狀況良好，這幾天照常在家工作。至於查爾斯妻子卡蜜拉，檢測結果呈陰性沒有染病，夫妻都在蘇格蘭宅邸自主隔離。查爾斯本月12日短暫見過女王伊莉莎白二世，但王室稱女王健康無虞。

英國│通勤染疫風險大 國會休會四周

為緩和疫情擴散速度，英國國會提前一周，自25日起休會4周，直到4月21日。英國國會原本打算在3月31日復活節假期起休會3周，但周三下議會領袖提出臨時動議，鑑於國會議員與職員通勤上班潛藏染疫風險，提議提前1周休會。

日本│單日增41例 東京都知事：避免非必要外出

東京25日單日新增41起新冠病毒確診病例，共累積至212例，東京都知事小池百合子聲明警告疫情「嚴峻」，感染人數恐爆炸性增長。她已要求東京市民避免不必要的外出，盡可能在家工作，勿上館子或參加聚會，一直持續到4月12日。

韓國│三星關閉巴西瑪瑙斯工廠與實體門市

繼關閉印度和斯洛伐克生產線後，韓國科技龍頭三星電子24日宣布，自本月24日至29日，暫停巴西瑪瑙斯（Manaus）工廠的營運，但生產智慧手機、家電的坎皮納斯（Camprinas）工廠照常運作。三星擬在關閉廠房後，密集展開檢疫工作，同時也將關閉在巴西的實體門市。

馬來西亞│疫情未見緩解 行動限制令延長兩周

馬來西亞疫情未見緩和，確診人數仍持續攀升，總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）25日宣布，原訂執行到3月底的行動限制令，將再延長兩周至4月14日。此外繼上月推出200億馬幣刺激計畫後，馬國政府再發布第二波振興經濟方案，以緩和新冠疫情對觀光等產業的衝擊。

紐西蘭│進入緊急狀態 全體民眾自主隔離

紐西蘭新冠病毒確診病例暴增50例達205例，總理阿爾登（Jacinda Ardern）周三宣布，全國進入緊急狀態，自台北時間周三晚間7時起，全體民眾自主隔離，所有非必要服務、學校、辦公室關閉一個月。她呼籲民眾要當自己已經感染來防疫，避免與人做肢體接觸。

德國│3月企業信心指數下挫至86.1 遜預期

德國智庫Ifo公布，3月企業信心指數從2月的96跌至86.1，遜於普遍預期的87.7，觸抵2009年來7月來最低點。Ifo發推文指出，「德國經濟大受衝擊」，此最新數據顯示出，歐元區經濟龍頭與全世界經濟，因新冠肺炎大流行前景未卜。