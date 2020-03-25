經濟與疫情難兼得 蓋茲：復工搶快很不負責

世界知名的慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）今天表示反對一股想要趕快復工的聲浪，他說，這樣做「非常不負責任」。

西雅圖的科技網站GeekWire報導，電腦科技公司微軟（Microsoft）的共同創辦人蓋茲今天提到，美國對於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）的反應太慢，以至於錯過了可以不用強制命令「在家防疫」的時間點。

他認為，「每一個（美國）人早在1月就該開始注意」，意指當華盛頓州發生第一起病例時。

一名住在西雅圖35歲單身男子，於去年11月旅行武漢，今年1月15日返美後，於1月19日住進當地普羅維登斯醫療中心（Providence Regional Medical Center），成為美國第一例感染新冠肺炎病患。

專注在慈善事業的蓋茲今天接受國際創意論壇TED訪問時提到：「沒有中間地帶，很難對人們說，『繼續去餐廳、買新房子，然後忽視角落裡有那麼多屍體』；或我們希望你們繼續消費，因為可能有政治人物認為國內生產毛額（GDP）的成長最重要。」

蓋茲表示，「如果有人認為疫情管控與經濟可以魚與熊掌，這樣非常不負責任。」

64歲的蓋茲並沒有指名道姓提到美國總統川普，不過川普急著釋出要鬆綁美國的「社群距離」，以盡快拉抬經濟。

川普今天告訴福斯新聞頻道（Fox News）：「我們的國家不是為封鎖而打造的，只要讓國家停擺，就可以摧毀一個國家。我想看到國家重新開放，我迫不及待國家能在復活節前復工。」

蓋茲表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）大流行，造成了此生前所未見過的經濟影響，他認為要忍受經濟面向的巨大痛苦，以減輕人們染疫生病和死亡的痛苦。

蓋茲表示，對經濟很傷，愈早以強硬的手段開始做（防疫），就能愈快解除狀態，回復正常。

蓋茲和妻子梅琳達（Melinda Gates）為名的基金會到今天已經捐了1億美元（約合新台幣30億元）資助病毒的檢疫和科學研究，蓋茲也用他的公共形象開始形塑關於病毒的對話。

這個月13日，蓋茲退出微軟董事會，全職奉獻在慈善事業。

延伸閱讀

川普挫得等！美明公布周失業人口恐達340萬

震撼！蓋茲退出微軟董事會 公司股價暴跌

比爾蓋茲：共同面對今日科技業最迫切的議題