日本夏普買下NDS 66％股權 佈局8K + 5G

日本夏普25日宣布將以92.4億日圓的價格（折合新台幣24.32億元）買下日本電氣株式會社NEC旗下子公司NEC Display Solutions Co.（ 簡稱NDS）66％的股權，未來NDS將直接納入日本夏普麾下，成為其子公司，由日本夏普與NEC以合資的形式共同來經營。

日本夏普指出，之所以會想取得NDS過半股權，主要是因為NDS原本負責的就是NEC集團顯示器相關的B2B業務，包含LCD，商用投影機和數位電影院等產品和解決方案都涵括在內，剛好，日本夏普正朝向液晶顯示器，電子黑板，商務投影儀和8K相關產品的B2B業務做開展。

NDS在全球市場的佈局以歐美為中心，至於日本夏普則在日本國內市場擁有相對優勢，雙方擁有互補的關係，通過合資經營後，雙方的產品不但可以交叉銷售，另透過雙方先進技術以及強大的購買力，不但可以經由規模經濟擴大來降低採購成本，也可望將業務內容做一步的擴展，包括LED顯示屏和8K + 5G生態系統，都可望產生協同效應。

日本夏普指出，雙方已敲定由日本夏普向NEC收購NDS 66％的股份，交易完成後，NDS將成為日本夏普的子公司，但NEC仍將繼續持有34％的股份。在NDS轉換為日本夏普的子公司後，NDS原本擁有的四家子公司計包括美國NEC顯示解決方案公司、歐洲NEC顯示解決方案公司、NECViewtechnology Trading（深圳）及S[quadrat] GmbH，也會順理成章成為日本夏普的孫公司。

NDS公司2000年1月18日成立於日本東京，現有資本額為30億日圓，原由NEC握有99.9％股權，另NEC網絡與系統集成公司則握有0.1％的股權，根據NDS公布的最新財報，截至2019年3月31日止的會計年度不包括重組成本和對新業務的前期投資，合併營收為9.3億日元（以IFRS為基礎）。

根據雙方簽訂的合約，合約執行日期為今年3月25日，股份購買執行日預訂為7月1日，不過日本夏普也強調，由於競爭法的批准和股票轉讓所伴隨的其他因素，合約日期可能會發生變化。

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