全球瘋QE 歐美股強彈

全球二十國（G20）財金首長宣示將全力抗疫，加上美國聯準會（Fed）為首的各國央行大推量化寬鬆（QE），終於激勵全球股市24日強勁反彈，美股早盤道瓊工業指數飆漲1,441點或7.75％，英法德股市亦分別大漲4～7％。國際金價大受激勵，盤中漲逾6.5％，每盎司突破1,670美元。

全球經濟與金融市場因為新冠肺炎疫情而陷入慘境，G20與七大工業國（G7）財金首長為了安撫人心，除了各自採取大規模的QE與財政振興措施之外，24日更分別召開線上會議，宣示全力抗疫的決心。受此激勵，全球股市24日強勁反彈，美股跳空大漲，道瓊工業指數飆漲1,441點或7.75％，標普5百與那斯達克指數分別大漲6.78％與6.2％，台積電ADR亦強彈逾6％。

在歐股方面，英國大漲4.7％，重心站上5,000點大關，法國股市勁揚逾5％，德國大盤暴漲6.6％。

稍早在亞洲市場，普遍受到Fed宣布QE無上限的利多拉抬，台股也因外資轉賣為買，收復9,000點整數關卡及10年線。

外資24日鎖定台積電反手回補46億元，終結連13賣，也讓外資轉為買超台股52億元，終結史上最大的連賣3,243億元紀錄，台股收盤強漲395點收9,285點。

投資專家認為，8,600點附近可確立為這波底部，但只是從「加護病房」轉到「普通病房」，尚未恢復健康，至於何時可恢復健康，則視全球疫情發展而定，然9,000點及10年線9,100點，為政策強力護盤關卡，若跌破都是逢低布局佳機。

外資24日雖終結連12日賣超3,243.18億元的歷史新高紀錄，但今年迄今仍賣超達5,177億元新高。未來一旦美股回穩，外資有機會展開強力回補。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，8,600～8,700點應是台股底部，在全球央行大QE及政府強力護盤，建議9,000點以下可選擇好股逢低進場，看好5G、AI相關概念股，如PCB、被動元件、PA等族群，以半導體族群的台積電、IC設計股的聯發科為雙指標，未來台股反彈主軸仍在電子股。

統一投顧董事長黎方國對後市依然保守，不建議投資人大舉加碼，但可擇高殖利率、高融券比、上市櫃執行庫藏股護盤等，具有潛在買盤的個股。