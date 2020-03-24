強生放狠話 英國全境封鎖三周

鑑於英國新冠肺炎疫情不斷升溫，英國首相強生（Boris Johnson）23日終於下令全國封城，要求民眾除了採買物資、就醫、工作或運動外，必須待在家中，違反規定者將遭到罰款，最新抗疫措施至少持續三周。

所有販售非必需性商品的商店即刻關閉，禁止兩人以上在公開場所聚會。警方有權對違反禁令的民眾施以罰款，和驅散在街上群聚的民眾。

強生在電視演說表示，「我必須向英國民眾下達一個非常簡單的指示，從23日傍晚開始，你們必須待在家中。」

根據最新規定，除了購買生活必需品、醫療需求、運動，提供照護或往返工作地點外，民眾不得外出。強生強調，民眾只能因為上述事由外出，抗疫期間不應與非同住的親朋好友聚會。

他亦警告，若是違反規定，警方有權強制執行，包括祭出罰金和驅散集會。最新措施預計實施三周再檢討，視情況放寬。

英國的新冠肺炎確診案例上升至6,650例，死亡人數在23日一口氣增加54人至335人，其中129例發生在倫敦地區。

強生表示，英國政府將下令所有販售非必需品的商店關閉，包括服飾店以及圖書館、遊樂場、戶外健身場和宗教場所等公共據點。公園仍將對外開放，供民眾運動健身，但禁止民眾聚會。

英國政府亦下令停止所有社交活動，包括婚禮和洗禮，但葬禮不在此限。

儘管歐洲多國相繼宣布封城，但強生一直不願發布封鎖令，隨著英國新冠肺炎疫情持續擴大，英國的醫療系統可能不堪負荷，強生23日終於宣布全境封鎖。

強生20日下令所有酒吧、餐廳、咖啡廳、夜店、電影院、劇院和健身房關閉，但民眾無視強生的社交距離建議，周末公車和火車擠滿旅客，公園人群聚集，迫使強生進一步加強禁令。