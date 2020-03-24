議員紛紛隔離 美國會研擬替代表決方案

美國繼參議院率先出現新冠肺炎確診病例後，眾議院近日也有二名議員染疫，使越來越多議員被迫自主隔離，令國會不得不考慮改採代理人或遠距投票等其他替代表決方案。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在23日發表的調查報告指出，在眾多議員因疫情而無法出席議會的情況下，民主黨議員主張採取無異議通過經濟振興方案。

然而，只要議會中有一人反對就無法達成無異議通過，在此情況下議會只能考慮代理人或其他替代表決方案。

自從共和黨籍肯塔基州參議員保羅（Rand Paul）在22日確診，成為國會首位感染新冠肺炎的議員後，已有多位議員被迫隔離。共和黨參議員李麥克（Mike Lee）及羅姆尼（Mitt Romney）都因為和保羅接觸而展開14天居家隔離，而民主黨參議員克羅布查（Amy Klobuchar）也因丈夫確診而被迫隔離。

民主黨眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）及共和黨眾議員狄亞茲巴拉特（Mario Diaz-Balart）也先後確診新冠肺炎，再加上其他多位因接觸確診病例而隔離的議員，恐怕使議會協商陷入僵局。

近日已有部分議員提出遠距線上投票的替代方案，但眾議院規範委員會主席麥克高文（James McGovern）強烈反對，因為遠距投票牽涉太多資安考量。

眾議院在執行代理人投票前須先修改一項法規，但這個步驟也需要議員無異議通過，否則議員還是得親自出席進行表決。眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）表示，目前無從得知代理人投票的表決方案在眾議院能獲得多少支持。