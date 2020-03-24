歐盟喊停財政赤字規定 支持各國抗疫

為對抗日益猖獗的新冠肺炎疫情，歐盟執委會史無前例的宣布將暫緩對歐盟各國財政赤字的嚴苛規定。這項作法也讓目前受疫情重創的義大利與德國等其他歐洲國家，能不受限制的擴大支出以因應當前的緊急危機。



歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，將啟動所謂「普遍豁免條款」，允許會員國在不用擔憂赤字規定情況下，毫無約束的「挹注資金」在醫療設備、防疫措施與增建醫院，來保護國家人民與經濟。



一旦歐盟提出方案在下周會議正式獲歐盟財長通過，會員國對抗疫情支出將可不受執委會的監督。



為維持歐元與通膨穩定，歐盟過去規定會員國須持續減少預算赤字，直到預算平衡或盈餘。此外，歐洲國家每年須降低公共債務占國內生產毛額（GDP）比重到60％以下。



不過義大利近年經濟成長陷入停滯，加上最近因應疫情額外增加支出，導致債務不斷攀升。目前該國債務規模預料已為其GDP的137％。



范德賴恩在日前記者會上宣布該消息時就特別點名義國，稱這項措施讓「義大利政府在必要時可不受束縛的挹注資金。正常的預算與債務規定在此階段將不適用。」



事實上，除了義大利，也深陷疫情之苦的德國在周一宣布7,500億歐元的經濟刺激方案，希望協助因疫情停擺的經濟。德國還計畫發行新債，為2013年以來首次。德國種種措施，也意味歐盟長達逾10年的嚴格財政約束暫時宣告結束。



不過德國經濟部長阿特梅爾（Peter Altmaier）日前接受媒體時強調，一旦危機結束，德國將重回撙節以平衡預算政策。



此外，歐盟執委會還考慮將協助歐元區進行普通債發行，范德賴恩矢言將「尋求各種工具與協助」，當中也包括債券的發行。